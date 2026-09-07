El análisis de Jorge Asís: las PASO entre el Gótico y el Profesional

Canciones nuevas

Sólo en años pares los peronistas estudiados que se jactan de ser imprevisibles se burlan entre ellos.

Como se burlaron de Axel los alentados muchachos cincuentones de La Agencia.

La Doctora instaló a Axel para animarlo a gobernar y diplomarlo como especialista en la problemática divisoria que legitima los enfrentamientos del peronismo.

La ideología de las cajas que marcan el ritmo de las internas.

Pero se produjo paulatinamente la transformación cultural.

Los minigobernadores que Axel debía auditar lo generaron de pronto como líder presidenciable.

Mientras se fortalecía entre las cajas hasta conocerlas de memoria, no permitió que ningún axelista avance por el costado de las contraprestaciones.

La transparencia de Axel mantiene el sentido contradictorio del oxímoron.

Consagra la decencia entre la montaña de pecadores.

Axel es transparente pero no es botón. No denuncia a nadie.

Lo suyo se agota en el reclamo de las “canciones nuevas”.

Metafórica manera de señalar que las canciones viejas se encuentran, en efecto, agotadas.