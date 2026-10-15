Licor de naranja casero: el paso a paso para prepararlo como un profesional con tres ingredientes

Resumen para apurados
- Se difundió una guía práctica para elaborar licor de naranja artesanal en el hogar mediante un proceso simple de maceración con solo tres ingredientes accesibles.
- La receta requiere macerar cáscaras en alcohol tridestilado durante 25 días, para luego mezclar el extracto con un almíbar frío y dejarlo madurar otros 25 días.
- Esta técnica tradicional permite obtener una bebida digestiva de calidad profesional a bajo costo, ideal para celebraciones o como alternativa de regalo personalizado.
La elaboración de licores artesanales en casa es una tradición que permite transformar ingredientes simples en bebidas llenas de sabor. Con un proceso accesible y un poco de paciencia, es posible lograr un producto de calidad profesional para compartir en reuniones o disfrutar después de una buena comida.
Esta receta tradicional a base de cáscara de naranja destaca por su equilibrio perfecto entre el toque cítrico, el dulzor del almíbar y la intensidad del macerado. Siguiendo atentamente los tiempos de reposo requeridos, obtendrás un digestivo casero ideal para sorprender a tus invitados o regalar en fechas especiales.
Cómo hacer licor casero
Ingredientes
Para el extracto
Corteza de naranja 4 o 5 unid
Alcohol etílico 1 lt
Frasco de 1 lt
Para el licor
Extracto 250 cc
Agua 1 lt
Azúcar 1 kg
Preparación
Para comenzar con la elaboración de la base aromática del licor casero, es necesario seleccionar un frasco de vidrio previamente esterilizado y colocar en su interior las cortezas de piel de naranja, asegurándose de evitar la parte blanca para no aportar notas amargas a la preparación. A continuación, se vierte sobre ellas el alcohol etílico tridestilado de uso alimentario (comúnmente adquirido en farmacias) hasta cubrirlas por completo.
Una vez integrado, se debe sellar el recipiente herméticamente y ubicarlo en un lugar fresco y oscuro, dejándolo reposar en maceración durante un período estricto de al menos 25 días para garantizar una extracción óptima de las esencias y aceites naturales.
Cumplido este tiempo de reposo, se procede a filtrar la preparación utilizando un colador de malla fina o un lienzo limpio para retirar completamente todos los residuos de cáscara y obtener un líquido transparente. De este extracto alcohólico infundido, se deben medir exactamente 250 cc y trasvasarlos a la botella definitiva donde se terminará de añejar el licor.
De forma paralela, para confeccionar el jarabe o almíbar base, se debe mezclar en un recipiente apto un litro de agua con un litro de azúcar. Se lleva la preparación a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición; al momento exacto en que rompa el primer hervor, se retira inmediatamente del calor y se deja enfriar a temperatura ambiente de manera completa.
Finalmente, una vez que el almíbar esté completamente frío, se incorpora dentro de la botella que contiene los 250 cc de extracto macerado de naranja. Se mezcla suavemente hasta homogeneizar la preparación, se tapa bien el envase y se deja reposar en un lugar reservado durante otros 25 días adicionales. Este segundo período de maduración resultará fundamental para que el alcohol se intégre armónicamente con la dulzura del almíbar, logrando así un licor de cuerpo equilibrado y sabor refinado.