Licor de naranja casero: el paso a paso para prepararlo como un profesional con tres ingredientes

Finalmente, una vez que el almíbar esté completamente frío, se incorpora dentro de la botella que contiene los 250 cc de extracto macerado de naranja. Se mezcla suavemente hasta homogeneizar la preparación, se tapa bien el envase y se deja reposar en un lugar reservado durante otros 25 días adicionales. Este segundo período de maduración resultará fundamental para que el alcohol se intégre armónicamente con la dulzura del almíbar, logrando así un licor de cuerpo equilibrado y sabor refinado.