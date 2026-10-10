SociedadGastronomía

El truco para pelar papas sin pelador que ahorra tiempo y evita cortes

Solo hay que hacerle un corte en forma de equis a cada papa y hervirlas entre 15 y 20 minutos. La piel se desprende casi como la cáscara de una banana.

OTRO USO. El agua de las papas hervidas puede ayudar también en la limpieza y el cuidado del hogar.
OTRO USO. El agua de las papas hervidas puede ayudar también en la limpieza y el cuidado del hogar.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cocineros difundieron un método para pelar papas sin utensilios especiales mediante un corte y hervor, con el fin de ahorrar tiempo y evitar cortes en el hogar.
  • El proceso consiste en marcar una cruz superficial en la piel y hervir el tubérculo 20 minutos; al enfriarse, la cáscara se retira con la mano de forma inmediata.
  • La técnica simplifica la preparación de comidas masivas o cotidianas y también puede aplicarse a otros tubérculos como batatas, optimizando tareas en la cocina.
Resumen generado con IA

Las reacciones lo indican: a nadie le gusta pelar papas. La escena es habitual, por ejemplo, en algún asado familiar o de amigos cuando llega el anuncio de empezar a preparar las ensaladas. La de papa y huevo, la rusa son de las más populares, pero implican manipular el tubérculo de una manera más compleja que otros ingredientes que forman parte de los acompañamientos. Sacar la piel es necesario si se quiere preparar un puré cremoso o unas papas que se deshagan en la boca.

Las papas suelen estar llenas de tierra. Ahí la limpieza del tubérculo ya deja secuelas debajo de las uñas, por más que estén cortas, la tierra se acumula en ellas. Pasado eso hay que sacarles la cáscara que algunos prefieren conservar, pero es un hábito muy personal de poco agrado colectivo. Así que si toca la tarea, o si bien tener en la dieta diaria comidas con papa porque se lo considera un manjar, hay una forma de simplificar su complejo uso.

Con la táctica, no dolerán las manos, ni se producirán los molestos cortes por estar demasiado tiempo pelando. Lo importante también es que no hace falta un pelador, mientras que el cuchillo apenas será necesario. El truco ahorrará mucho tiempo y frustración. 

Solo hay que hacerle unos cortes a la papa y hervirla. La piel se desprende casi con la misma facilidad que la cáscara de una banana. La maniobra funciona con cualquier variedad, incluidas las batatas.

El paso a paso

Antes de manipular la papa, hay que poner a hervir agua en una olla lo suficientemente grande como para que entren sin estar muy juntas. Mientras se calienta el agua, hay que lavarlas. Luego, con un cuchillo pequeño, se hace un corte en forma de equis en un lateral de cada papa; es simplemente romper la piel pero sin llegar a cortar demasiado la pulpa. Una vez que cada papa haya sido marcada, se las pone en la olla. Hay que permitir un nuevo hervor y cocinar durante 15 a 20 minutos, o hasta que un cuchillo pueda cortar fácilmente el alimento.

Con unas pinzas o una espumadera, retirarlas del agua hirviendo y colocarlas sobre una tabla de cortar o un plato para que se enfríen. Cuando se hayan enfriado lo suficiente como para poder tocarlas, localizar el corte en la piel y usarlo para pelarla. La piel debería desprenderse fácilmente con un ligero tirón, dejando la mayor parte de la papa redonda e intacta lista para ser usada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza
1

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”
2

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara
3

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico
4

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: Es maquillaje de campaña
5

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: "Es maquillaje de campaña"

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El milagro secreto de Christa Pike
4

El milagro secreto de Christa Pike

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
5

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Más Noticias
¿Seguirán las lluvias y las bajas temperaturas? El pronóstico para los próximos días en Tucumán

¿Seguirán las lluvias y las bajas temperaturas? El pronóstico para los próximos días en Tucumán

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Niñeras: cuánto se paga por hora y por mes en octubre de 2026

Niñeras: cuánto se paga por hora y por mes en octubre de 2026

El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

El electrodoméstico que consume electricidad incluso cuando está apagado y pocos lo saben

El electrodoméstico que consume electricidad incluso cuando está apagado y pocos lo saben

“Súper Niño”: las medidas de aplicación urgente que proponen científicos del clima

“Súper Niño”: las medidas de aplicación urgente que proponen científicos del clima

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Comentarios