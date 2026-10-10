El truco para pelar papas sin pelador que ahorra tiempo y evita cortes

El paso a paso

Antes de manipular la papa, hay que poner a hervir agua en una olla lo suficientemente grande como para que entren sin estar muy juntas. Mientras se calienta el agua, hay que lavarlas. Luego, con un cuchillo pequeño, se hace un corte en forma de equis en un lateral de cada papa; es simplemente romper la piel pero sin llegar a cortar demasiado la pulpa. Una vez que cada papa haya sido marcada, se las pone en la olla. Hay que permitir un nuevo hervor y cocinar durante 15 a 20 minutos, o hasta que un cuchillo pueda cortar fácilmente el alimento.