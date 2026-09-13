Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú

“Es una iniciativa muy buena”, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que para avanzar deberán cumplirse una serie de requisitos indispensables. Uno de ellos es obtener la autorización de Vialidad. Otro es garantizar una iluminación adecuada a lo largo de la nueva calle. Pero, fundamentalmente, habrá que resolver el acceso desde el Camino del Perú. La entrada y la salida de los vehículos deberán diseñarse de manera segura, para evitar que una solución al problema del tránsito termine generando nuevos riesgos sobre una ruta que ya presenta altos niveles de circulación.