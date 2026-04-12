El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El máster plan de conectividad ya fue conversado con autoridades de la Municipalidad de Yerba Buena y dentro de unos días será presentado al Gobierno provincial. Lo ideal, según dijo, es cumplir con todos los pasos legales que implica desarrollar una nueva calle. Según comentó, se calcula que tendría siete kilómetros. Se podría conectar con otras calles en su trayecto, y el propósito es que sea un boulevard. El plan, que es muy ambicioso, desde hace 10 años está en estudio, según comentó. La mayor extensión es dentro de los límites de la comuna de Cebil Redondo.