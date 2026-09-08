Cita histórica en el Maracaná: Platense visita a Fluminense por la ida de cuartos de la Copa Libertadores

En su estreno en la máxima competencia del continente, el equipo marrón viene de superar una durísima fase de grupos (donde compitió ante Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe) y ratificó su temple en octavos de final. Ya bajo la conducción táctica de Martín Palermo, quien asumió en la previa de la serie ante Coquimbo Unido, Platense selló su pasaje entre los ocho mejores de América tras imponerse 7-6 en una infartante definición por penales en Chile. Aunque en el plano doméstico marcha duodécimo en la Zona A del Torneo Clausura tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra, el "Titán" apuesta todas sus fichas al certamen continental, al tiempo que también aguarda por su choque de cuartos de Copa Argentina frente a Estudiantes.