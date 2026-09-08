Cita histórica en el Maracaná: Platense visita a Fluminense por la ida de cuartos de la Copa Libertadores

Resumen para apurados
- Platense visita este martes a Fluminense en el estadio Maracaná por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en busca de un resultado histórico.
- En su debut copero, el equipo de Martín Palermo superó la fase de grupos y eliminó por penales a Coquimbo Unido, mientras que el conjunto brasileño venció a Independiente Rivadavia.
- La serie se definirá el 15 de septiembre en Vicente López. El clasificado accederá a semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito.
Platense vive la página más trascendente de su historia deportiva internacional. Este martes, desde las 19, el conjunto de Vicente López saltará al césped del mítico estadio Maracaná para enfrentarse a Fluminense por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cotejo contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, asistido por Andrés Cunha en el VAR, y se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+.
En su estreno en la máxima competencia del continente, el equipo marrón viene de superar una durísima fase de grupos (donde compitió ante Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe) y ratificó su temple en octavos de final. Ya bajo la conducción táctica de Martín Palermo, quien asumió en la previa de la serie ante Coquimbo Unido, Platense selló su pasaje entre los ocho mejores de América tras imponerse 7-6 en una infartante definición por penales en Chile. Aunque en el plano doméstico marcha duodécimo en la Zona A del Torneo Clausura tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra, el "Titán" apuesta todas sus fichas al certamen continental, al tiempo que también aguarda por su choque de cuartos de Copa Argentina frente a Estudiantes.
Por su parte, el elenco carioca que dirige Marcão arriba con paso firme en el Brasileirao, donde se ubica en la cuarta posición con 45 unidades, a nueve del líder Flamengo. En la instancia previa de la Libertadores, el "Tricolor" dejó en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza en otra dramática serie resuelta desde los doce pasos (5-4). La llave entre argentinos y brasileños se definirá el próximo martes 15 de septiembre a las 19:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, y el ganador se medirá en semifinales ante el vencedor de Palmeiras y Liga de Quito.
Posibles formaciones
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Yeferson Soteldo y Hulk. DT: Marcão.
Platense: Juan Pablo Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Bautista Merlini, Gaston Togni, Nicolas Retamar. DT: Martín Palermo.