Frío y lluvia en Tucumán: qué dice el pronóstico del SMN para los próximos días

La lluvia y el descenso de temperatura que había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) finalmente llegaron a Tucumán. La situación comenzó a desarrollarse durante la tarde-noche del viernes y se profundizó durante la madrugada. La gran pregunta ahora es hasta cuándo se mantendrán estas condiciones meteorológicas en la provincia.
Para este domingo se espera una mínima de 6°C y una máxima de 12°C. No se prevén precipitaciones y el cielo estaría mayormente nublado.
¿Cómo seguirá el tiempo durante la semana?
La semana comenzaría con temperaturas aún bajas. Para el lunes se espera una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.
Las condiciones comenzarían a mejorar el martes, aunque todavía podrían registrarse algunas intermitencias. La máxima llegaría a los 19°C.
El sol volvería a brillar el miércoles. Para ese día se espera una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.