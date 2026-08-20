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Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta

La nueva edición del festival organizado por Cerveza Norte se realizará el próximo 12 de septiembre en el Predio Castillo, en Yerba Buena. Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa, junto a las bandas tucumanas La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones integran el line up.

Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El festival Norte Rock se realizará el 12 de septiembre en Yerba Buena, Tucumán, con shows de Ciro y Los Persas y Ratones Paranoicos; las entradas ya están en venta.
  • Organizado por Cerveza Norte, el line up incluye a El Plan de la Mariposa y grupos tucumanos. Además, la marca presentó una lata de edición limitada conmemorativa.
  • Con casi dos décadas de trayectoria, el encuentro busca reafirmar su lugar como el mayor festival del NOA y potenciar el crecimiento de los artistas de la región.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 12 de septiembre, el Norte Rock 2026 volverá a reunir a miles de personas en el Predio Castillo, en Yerba Buena, con una propuesta que combina los principales referentes del rock nacional, el talento tucumano y una experiencia única impulsada por Cerveza Norte. Las entradas ya se encuentran disponibles en norteticket.com.

Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta

En esta edición, el escenario recibirá a Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa, junto a las bandas tucumanas La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones, reafirmando el compromiso del festival con el crecimiento y la visibilidad de los artistas locales, como las últimas dos.

Novedad en el el festival

Como parte de esta nueva edición, Cerveza Norte presenta la Lata Edición Limitada Norte Rock, una propuesta creada para celebrar el encuentro entre amigos y familias a través de la música. Inspirada en el espíritu del festival, esta edición especial rinde homenaje a un evento que, desde hace casi dos décadas, forma parte de la identidad cultural del Norte Argentino y refleja el vínculo de la marca con la región.

TALENTO LOCAL. La banda tucumana TALENTO LOCAL. La banda tucumana

Bajo el concepto "Norte Rock es de la Norte", Cerveza Norte reafirma su posicionamiento como una marca auténtica, regional y cercana, fortaleciendo su compromiso con la cultura, la música y los encuentros que forman parte de la vida de quienes habitan el Norte Argentino. Porque más que un festival, Norte Rock es una experiencia que celebra el orgullo de hacer en el Norte un evento con la magnitud de los grandes espectáculos del país.

PERFORMERS. Camila Plaate, también actriz, encabeza la banda PERFORMERS. Camila Plaate, también actriz, encabeza la banda

Las entradas para Norte Rock 2026 ya están a la venta y pueden adquirirse exclusivamente a través de norteticket.com. La organización invita al público a asegurar su lugar con anticipación para vivir una nueva edición del festival que ya es un clásico de la región.

Temas Yerba BuenaAndrés Ciro Martínez
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