Cada vez falta menos para el Norte Rock 2026: las entradas para el festival más importante del NOA siguen a la venta

Bajo el concepto "Norte Rock es de la Norte", Cerveza Norte reafirma su posicionamiento como una marca auténtica, regional y cercana, fortaleciendo su compromiso con la cultura, la música y los encuentros que forman parte de la vida de quienes habitan el Norte Argentino. Porque más que un festival, Norte Rock es una experiencia que celebra el orgullo de hacer en el Norte un evento con la magnitud de los grandes espectáculos del país.