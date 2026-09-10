Coeducación en Tucumán: tres colegios tradicionales abren sus aulas a una nueva convivencia

El Huerto, un proceso que ya comenzó

En el Colegio Nuestra Señora del Huerto el camino comenzó antes. La institución incorporó salas mixtas en el Nivel Inicial en 2024. Esa primera cohorte atravesó jardín de 3, 4 y 5 años y en 2027 llegará a primer grado. Para el próximo ciclo también está prevista la incorporación de varones a primer año del secundario, y el proceso continuará con las siguientes cohortes.