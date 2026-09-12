Sandra Pettovello confirmó un pago doble de $648.000 en septiembre: quiénes reciben el cobro de Anses

La ministra, junto con el organismo previsional dependiente de su cartera, advirtió que asignará este mes el monto de $648.058,20 a mujeres sin empleo formal que cumplen con la exigencia especial de tener siete o más hijos. Aquellas jefas de familia que no perciban un sueldo podrán recibir este subsidio mensual y de carácter permanente que además requiere cumplir con otras pautas. Este apoyo estatal, que se ubica en los valores del haber básico jubilatorio, se combina con la Prestación Alimentar —antes llamada Tarjeta Alimentar—, una asignación económica mensual que busca garantizar la Canasta Básica de Alimentos. El subsidio suma $149.425 adicionales para las familias más numerosas.