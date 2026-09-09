Becas Progresar: abrieron la inscripción para cobrar hasta $420.000 anuales

Resumen para apurados
- Capital Humano habilitó en Argentina la inscripción a las Becas Progresar de Anses para que jóvenes terminen sus estudios con una ayuda económica anual de hasta $420.000.
- El beneficio exige ingresos familiares menores a tres salarios mínimos y regularidad escolar. Se pagará $35.000 por mes, con una retención inicial del 20% sujeta a acreditación.
- La asistencia busca sostener la continuidad pedagógica de miles de estudiantes durante el ciclo lectivo y aliviar los costos formativos de familias vulnerables en el país.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, habilitó la inscripción a las Becas Progresar de Anses, una asistencia destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o continuar con su formación. Este programa otorga un monto de $35.000 mensuales, lo que equivale a un total de $420.000 anuales para los beneficiarios.
Esta iniciativa cuenta con diferentes líneas de cobertura y establece límites de edad específicos según el tipo de formación elegida. En el caso de aquellas personas que buscan completar la educación obligatoria, el rango etario fijado abarca desde los 16 hasta los 24 años.
Requisitos de las becas Progresar: edades e estudios
Además de cumplir con los rangos de edad correspondientes a cada línea, los aspirantes deben reunir una serie de condiciones para solicitar el beneficio. Entre las exigencias principales figuran ser argentino nativo o naturalizado, acreditar al menos dos años de residencia en el país cuando corresponda y contar con el esquema de vacunación completo o en curso.
Asimismo, resulta indispensable ajustarse a la edad establecida para la línea requerida en la postulación. Por último, la normativa contempla una limitación económica estricta, la cual dispone que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Cuál es el monto de cobro en las becas Progresar
El monto previsto para los titulares de las distintas líneas asciende a $35.000 por mes, alcanzando un total de $420.000 anuales al contemplar las doce cuotas de la primera convocatoria. Para los ingresantes, inicialmente se abona el 80% de la prestación, reteniendo el 20% restante a la espera de la acreditación de la regularidad académica en la institución correspondiente.
Por otra parte, los beneficiarios cuentan con la posibilidad de consultar el estado de su liquidación de forma virtual utilizando su CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social. Tras ingresar a la plataforma, basta con dirigirse a la sección de consultas, donde el sistema detalla si existe un pago asignado para el mes en curso.