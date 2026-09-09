Becas Progresar: abrieron la inscripción para cobrar hasta $420.000 anuales

Cuál es el monto de cobro en las becas Progresar

El monto previsto para los titulares de las distintas líneas asciende a $35.000 por mes, alcanzando un total de $420.000 anuales al contemplar las doce cuotas de la primera convocatoria. Para los ingresantes, inicialmente se abona el 80% de la prestación, reteniendo el 20% restante a la espera de la acreditación de la regularidad académica en la institución correspondiente.