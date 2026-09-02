Sin aval de los aliados, el oficialismo no pudo dictaminar el Súper RIGI
Un nuevo pedido de modificaciones de los aliados, frenó la firma del despacho en el plenario de Presupuesto, Economía y Legislación General. Quiénes fueron los ausentes. El pedido de cambios que elevaron el Pro, la Unión Cívica Radical y Provincias Unidas.
Resumen para apurados
- El oficialismo no logró dictaminar el proyecto de Súper RIGI en el Senado este miércoles tras el rechazo y ausencia de senadores aliados que exigieron nuevos cambios.
- La Libertad Avanza sumó 20 de las 26 firmas requeridas, luego de que el PRO, la UCR y Provincias Unidas reclamaran fijar la compra obligatoria a proveedores locales.
- El debate pasó a un cuarto intermedio y se demora la meta de tratarlo en el recinto el 10 de septiembre, a la espera de nuevas negociaciones para destrabar el texto.
Luego de anunciar un principio de acuerdo con las modificaciones pedidas por los bloques aliados, el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación General se quedó sin dictaminar el proyecto de ley de Súper RIGSúper RIGII y la reunión volvió a pasar a un cuarto intermedio. Siete senadores aliados estuvieron ausentes y el despacho quedó lejos de las 26 rúbricas necesarias.
Entre los vocales ausentes estuvieron Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo de Provincias Unidas; Andrea Cristina del Pro; el bonaerense Maximiliano Abad; y la neuquina Julieta Corroza. Tampoco estuvieron en este plenario el radical Flavio Fama y la tucumana Beatriz Ávila, pero sí habían estado presentes media hora antes en el debate del RIIR.
Según supo parlamentario.com, desde el Pro, un sector del radicalismo y Provincias Unidas exigieron un nuevo cambio en el dictamen: La incorporación de la obligación de compra de insumos a proveedores locales, incluso, cuando el producto nacional sea hasta un 15% más costoso que el importado.
Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, encabezó las conversaciones con los jefes de bloques aliados, quienes le comunicaron el nuevo pedido de modificación. Martín Goërling Lara y Victoria Huala del Pro decidieron no acompañar este despacho; mientras que los radicales se dividieron.
El encuentro plenario entre Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional y Legislación General apenas duró 45 minutos y la mayoría de los vocales oficialistas pidió la palabra para ganar tiempo. Sin embargo, La Libertad Avanza solamente logró cosechar 20 rúbricas, pero quedó lejos de las 26 necesarias para avanzar con el despacho de comisiones.
Apenas comenzado el encuentro la preocupación se hizo notar en los rostros del oficialismo y fue cuando Agustín Monteverde, titular de Presupuesto, confirmó la incorporación de las modificaciones que adelantó parlamentario.com: La obligación de que las empresas que accedan al Súper RIGI que instalen un data center construyan sus propias subestaciones eléctricas para mitigar el riesgo de interrupciones; y la incorporación para promover el desarrollo de proveedores locales con un mínimo del 20%.
El rostro de Monteverde vaticinaba lo que finalmente sucedió: LLA no tenía las firmas para el dictamen.
Con un encuentro inicial para trazar el plan de debate, tres reuniones informativas con expositores y el plenario de este miércoles, el Súper RIGI pasó a un cuarto intermedio y será puesto a consideración por sexta vez.
Sin el acompañamiento de los aliados, el oficialismo en la Cámara alta no pudo firmar el Súper RIGI y se diluye el plan para llevarlo al recinto el próximo jueves 10 de septiembre. En el oficialismo confían en resolverlo la próxima semana, pero los aliados se endurecen con los pedidos.