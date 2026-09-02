Sin aval de los aliados, el oficialismo no pudo dictaminar el Súper RIGI

Apenas comenzado el encuentro la preocupación se hizo notar en los rostros del oficialismo y fue cuando Agustín Monteverde, titular de Presupuesto, confirmó la incorporación de las modificaciones que adelantó parlamentario.com: La obligación de que las empresas que accedan al Súper RIGI que instalen un data center construyan sus propias subestaciones eléctricas para mitigar el riesgo de interrupciones; y la incorporación para promover el desarrollo de proveedores locales con un mínimo del 20%.