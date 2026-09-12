Mes de la Ciudad: cuáles son las actividades gratuitas en la semana del 14 al 20 de septiembre

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza actividades gratuitas del 14 al 20 de septiembre en la capital para celebrar los 341 años de su traslado desde Ibatín.
- El cronograma incluye talleres, paseos turísticos, ferias y el Jubilazo, integrando festejos por el Día del Maestro, el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.
- Las jornadas buscan fortalecer la identidad cultural y la integración comunitaria, anticipando el cierre del mes fundacional con eventos masivos hasta el 30 de septiembre.
La ciudad de San Miguel de Tucumán cumplirá este 29 de septiembre un año más desde su traslado definitivo a la ubicación actual desde Ibatín. Para celebrarlo, la Municipalidad capitalina preparó un cronograma para todo el mes. Los tucumanos podrán disfrutar de charlas, talleres, exposiciones y capacitaciones hasta el miércoles 30 de septiembre.
El calendario de actividades está repleto de propuestas para la semana del lunes 14 al domingo 20, en el inicio de la segunda quincena del mes. La celebración del cumpleaños número 341 incluirá festejos por el Día del Estudiante, Día del Maestro, Semana del Jubilado y la llegada de la primavera.
Actividades del lunes 14 de septiembre
Torneo de Tejo de Adultos Mayores desde las 9.30 (femenino y masculino), por la Semana del Jubilado, en Av. Adolfo de la Vega 505.
Romper el Silencio: Foro debate sobre la prevención del suicidio a las 9.30. Dirección de Niñez y Juventud, Venezuela 3200.
Taller de Tango a las 11, elección interna de parejas de adultos mayores, por la Semana del Jubilado. Dirección de Adulto Mayor.
Taller de folclore en Plaza del B° Los Plátanos a las 20. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Actividades del martes 15 de septiembre
Torneo de Tejo de Adultos Mayores (femenino y masculino) a las 9.30, por la Semana del Jubilado, en Av. Adolfo de la Vega 505.
Campaña de promoción de los derechos de los jóvenes, en el marco del Mes de la Juventud. En la plaza Urquiza de 10 a 13.
Actividades del miércoles 16 de septiembre
Torneo de Cocina "Alma de Cocinero", por la Semana del Jubilado a las 9 en Dirección de Adulto Mayor, Adolfo de la Vega 505.
Campaña de prevención del suicidio a cargo de Niñez y Juventud, en el marco del Mes de la Juventud. En la plaza Urquiza de 9.30 a 12.30.
Cine Debate “La noche de los Lápices” a las 15, en el marco del Mes de la Juventud. SUM Municipalidad, 9 de Julio y Lavalle.
Formación de promotores culturales jóvenes La Colmena, en Centro Cultural Mercedes Sosa a las 16. Encuentro de formación y trabajo colectivo para la construcción de la plataforma cultural juvenil.
Actividades del jueves 17 de septiembre
Batalla de Baile de adultos mayores. Participación de los talleres de Bailoterapia y Zumba, por la Semana del Jubilado. Dirección de Adulto Mayor, Av. Adolfo de la Vega 505 a las 10.30
“Tejemos en círculo”, en Casa de la Cultura a las 16. Encuentro abierto de tejido para la elaboración en forma colectiva de diferentes técnicas, compartiendo saberes, técnicas y experiencias. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
En el Museo de la Industria Azucarera se realizará un Encuentro Coral de Primavera a las 19. Participarán los coros Juvenil y Mixto de la Escuela de Canto Coral del Ministerio de Educación de la Provincia. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
Cocina con Identidad Tucumana a las 19.30, en Plaza Temática, a cargo del chef Ramón González.
Actividades del viernes 18 de septiembre
Plenario Jóvenes Emprendedores, en el marco del Mes de la Juventud a las 9.30. Dirección de Niñez y Juventud, Venezuela 3200.
Guiado a pie por el casco histórico a las 10. El paseo invita a descubrir los principales hitos culturales, históricos y arquitectónicos de la ciudad. Salida: Oficina de Información Turística, Congreso al 100.
Circuito La Ruta de la Empanada a las 12. Paradas: El Portal, La Peña El Cardón y la Casa de Yamil. En cada una recibirán una empanada y un vaso de gaseosa. Salida: Laprida primera cuadra.
Festejo del Día del Maestro en Parque Zenón Santillán, a cargo de la Dirección de Educación a las 18. Espacio de encuentro, celebración y reconocimiento entre docentes de instituciones educativas municipales. Merienda, bingo musical, entrega de premios y banda en vivo. Destinatarios: 250 docentes.
Bus Turístico SMT con Acento Francés a las 19. El itinerario inicia y finaliza en la Plaza Independencia, abarcando su entorno histórico, institucional y religioso. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Salida: Laprida primera cuadra.
Encuentro coral de primavera en el Museo de la Industria Azucarera a las 20. Participación de los coros Infanto Juvenil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y de Adultos Mayores del Ente Cultural de Tucumán. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
Actividades del sábado 19 de septiembre
Jubilazo en Palacio de los Deportes de 16 a 20. Evento de cierre de la Semana del Jubilado a cargo de la Dirección de Adulto Mayor. Elección de rey y reina (inscripción abierta el mismo día), entrega de premios, sorteos, fiesta, música y baile, con la participación de la Banda de Música Municipal "Maestro Luzbel Giacobbe".
Circuito de la Ciudadela: recorrido guiado de dos horas de duración, enfocado en explorar la riqueza histórica y cultural del barrio Ciudadela. Salida a las 16 de Laprida primera cuadra.
Expo Joven, en el marco del Mes de la Juventud. En la plaza Independencia desde las 17.
Clase de folklore en Plaza Temática, a cargo del folklorista Fredy Vaca a las 17.
El show de Macacho en Parque Guillermina a las 17. Obra de teatro y de circo para todo el público. Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia.
Bus Turístico “Las luces de mi Ciudad”: el circuito transita por los principales polos de esparcimiento locales y destaca la iluminación arquitectónica de los teatros Mercedes Sosa, San Martín y Alberdi. Incluye “paradas selfies” y contempla intervenciones artísticas. Con salida de Laprida primera cuadra a las 20.
“Ciudad Orquesta” en Casa Museo de la Ciudad a las 20. Proyecto educativo del equipo docente de la Orquesta Juan XXIII junto a la Dirección de Gestión Cultural y de Museos SMT. Participan también: Orquesta del Conservatorio Provincial de Música y Esquinas Laboratorio de Hip Hop.
Actividades del domingo 20 de septiembre
Paseo de la Primavera en la peatonal de Congreso primera cuadra, desde el 20 de septiembre al 3 de octubre. Propuesta de la Dirección de Promoción de Eventos.
Nueva edición del recorrido en bicicleta “Pedaleando el Parque 9 de Julio”, un paseo al aire libre que combina naturaleza, patrimonio, cultura e historia. Partida a las 11. Habrá 18 bicicletas disponibles y también se puede participar con una propia.
Jornada de juegos recreativos junto a Estación Sifón desde las 15, en el marco del Mes de la Juventud.
Edición especial del Patio del Bicentenario para recibir la primavera, en Casa del Bicentenario desde las 16. Encuentro de folclore para toda la familia, una propuesta abierta para los vecinos que quieran sumarse a bailar. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Circuito City Tour con Cementerio del Oeste a las 16, recorrido guiado a bordo del Bus Turístico que recorre los puntos más emblemáticos de San Miguel de Tucumán. Con una duración de dos horas, el itinerario inicia y finaliza en la Plaza Independencia, abarcando su entorno histórico, institucional y religioso. Salida: Laprida primera cuadra.
Milonga y encuentro de tango en plaza Independencia a las 19.30. Actividad coordinada entre la Dirección de Gestión Cultural y la Dirección de Museos. Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia.