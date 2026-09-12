Mes de la Ciudad: cuáles son las actividades gratuitas en la semana del 14 al 20 de septiembre

La ciudad de San Miguel de Tucumán cumplirá este 29 de septiembre un año más desde su traslado definitivo a la ubicación actual desde Ibatín. Para celebrarlo, la Municipalidad capitalina preparó un cronograma para todo el mes. Los tucumanos podrán disfrutar de charlas, talleres, exposiciones y capacitaciones hasta el miércoles 30 de septiembre.