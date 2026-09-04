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Trekka: la app para encontrar caminatas, cabalgatas, guías y más actividades al aire libre

Deportes, recreación y experiencias en la naturaleza forman parte de la propuesta de Trekka, una aplicación que permite descubrir actividades, contactar guías y hacer reservas.

Trekka: la app para encontrar caminatas, cabalgatas, guías y más actividades al aire libre
Foto: Lingokids
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se lanzó en Argentina la app Trekka para conectar a entusiastas del turismo aventura con guías locales de actividades al aire libre y facilitar reservas directas.
  • Disponible en iOS y Android, la plataforma permite a prestadores autogestionar servicios y a usuarios calificar experiencias, promoviendo el bienestar físico y mental.
  • Mediante la Fundación Trekka, la iniciativa busca impulsar el turismo sustentable y asegurar la preservación ambiental de los destinos para las futuras generaciones.
Resumen generado con IA

Pasar tiempo al aire libre tiene su magia, mucho más si esos momentos se combinan con actividades tan placenteras en las que todo el cuerpo puede obtener un beneficio. La socialización también puede ser un aspecto a cubrir con este tipo de propuestas. Por ello, se desarrolló una aplicación pensada especialmente para quienes eligen este tipo de dispersión o entrenamiento.

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Trekka es la aplicación móvil que promete encapsular “todas las actividades outdoor en un mismo lugar”. Permite conectarte con tus intereses de actividades al aire libre. Deporte y momentos de recreación grupal organizados por guías expertos en diferentes rincones de Argentina son algunas de las cosas que pueden encontrarse en la plataforma.

Cómo usar Trekka

La aplicación está disponible en las tiendas móviles para celulares con sistemas operativos Android y iOS. Los usuarios pueden instalarla y utilizarla desde allí para contactar con operadores y prestadores de servicios en tiempo real.

Los operadores, por su parte, autogestionan la publicación de sus actividades y servicios. Así, el usuario llega fácilmente a la actividad que busca, accede a información sobre el perfil de los guías disponibles, hace reservas directamente desde la app y prepara todo lo necesario para disfrutar de una actividad.

Al mismo tiempo que los prestadores pueden acercar sus ofertas a nuevos públicos, pueden construir su propia reputación en el rubro. Una vez transcurrida la experiencia, los usuarios pueden dar devoluciones de modo que los guías reciban valoraciones reales que los ayuden a destacarse.

Los beneficios de practicar actividades al aire libre

La plataforma también promueve las actividades outdoor por los beneficios que tienen, tanto para la parte física como para la mental. Según un artículo publicado por la Universidad de San Sebastián, practicar deporte en contacto con la naturaleza fomenta la producción de serotonina. Este es un neurotransmisor clave en el control de las emociones que regula funciones como el apetito.

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Por otra parte, estas actividades contribuyen a la disminución del cortisol y de la sensación de estrés; mejoran la capacidad aeróbica y contribuyen a la satisfacción personal por la superación de nuevos desafíos.

Además, existe Fundación Trekka, la rama encargada de promover acciones sustentables en cada destino para preservar activamente los entornos naturales. “Cuidamos los paisajes que amamos para que futuras generaciones también puedan disfrutarlos”, señalaron desde Trekka.

Web: www.trekka.com.ar

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