Trekka: la app para encontrar caminatas, cabalgatas, guías y más actividades al aire libre

Los beneficios de practicar actividades al aire libre

La plataforma también promueve las actividades outdoor por los beneficios que tienen, tanto para la parte física como para la mental. Según un artículo publicado por la Universidad de San Sebastián, practicar deporte en contacto con la naturaleza fomenta la producción de serotonina. Este es un neurotransmisor clave en el control de las emociones que regula funciones como el apetito.