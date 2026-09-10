Denuncian en la Justicia Federal a policías de Lomas de Tafí por secuestro extorsivo
Según una presentación, después de que un joven fuera detenido, le exigieron al padre que les entregara $800.000 para no armarle una causa por drogas. El jefe de Policía desmintió la versión y confirmó que Gendarmería Nacional allanó la comisaría.
Resumen para apurados
- Policías de Lomas de Tafí fueron denunciados ante la Justicia Federal por presunto secuestro extorsivo tras exigir $800.000 al padre de un joven para no armarle una causa por drogas.
- Tras la denuncia, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz ordenó a Gendarmería allanar la seccional, mientras que la jefatura policial desmintió rotundamente las acusaciones.
- La investigación judicial determinará la responsabilidad de los agentes implicados, en un caso que reaviva la preocupación sobre presuntos actos de corrupción y extorsión policial.
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