“Tucumán tiene la Ficha Limpia más estricta del país”

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la promulgación y reglamentación de la Ley de Ficha Limpia, que había sido sancionada por la Legislatura provincial a finales de abril. Con ello, el mandatario se diferenció de la Nación y envió un tiro por elevación a la gestión libertaria. “Tucumán ya tiene Ficha Limpia; y el Gobierno nacional, que viene hablando de transparencia y de reforma política, todavía no la tienen”, afirmó.
El jefe del Poder Ejecutivo (PE) se expresó el viernes respecto a esta normativa, que impide el acceso a cargos públicos (electivos o por designación) a personas con condenas por delitos dolosos.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, brindó detalles sobre la implementación de este texto. “Somos la décima provincia de la Argentina que sanciona la Ley de Ficha Limpia. Es un logro enorme, considerando que nivel nacional el tema está en discusión, y se lo ha anexado como parte de la reforma política, que a su vez está también demorada”, indicó la funcionaria.
Además, la abogada destacó el alcance de las restricciones dispuestas en este texto. “Me animo a decir que es la Ley de Ficha Limpia más estricta que hay en todo el país”, añadió Pedicone, quien encabezó el trabajo para la reglamentación de la disposición. Y no dudó en señalar que tiene “muchos más” condicionamientos que la iniciativa promovida por el oficialismo nacional.
En esa línea, remarcó que la norma vigente en Tucumán incluye cargos por designación, desde director en adelante en los tres poderes del Estado provincial, organismos autárquicos y entidades públicas.
Asimismo, detalló que no podrán acceder a cargos ni ser candidatos quienes registren condena en segunda instancia por delitos con penas superiores a tres años, ni quienes figuren como deudores alimentarios morosos.
“La exigencia de la declaración jurada y la inscripción en el registro de Ficha Limpia es un requisito obligatorio para acceder a cargos públicos”, añadió Pedicone a la prensa.
El 30 de abril, por unanimidad, los legisladores votaron a favor de una norma que restringe el acceso y la permanencia de funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado.
La norma fue promulgada el 11 de mayo, bajo el número 9.977. Este mes, el titular del Poder Ejecutivo rubricó el decreto 1.307 /3 (MEyP), que dispone la implementación y puesta en funcionamiento del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia.
Aquel texto instruye a la vez a dicha cartera a que, dentro del plazo de 120 días de la puesta en vigencia de la norma, “suscriba los convenios de colaboración e intercambio de información con los organismos provinciales y nacionales que permitan exactitud y actualización permanente de. los datos incorporados al Registro”. “Asimismo, coordinará con la Junta Electoral Provincial el mecanismo de consulta y certificación del estado registral de los candidatos, de modo tal que el Registro se encuentre operativo con antelación suficiente a la apertura del período de presentación de candidaturas”, apunta el decreto en su artículo 5°.
El instrumento aprueba a su vez el modelo de Declaración Jurada (ddjj), una planilla predeterminada que “deberá ser suscripta y presentada por los aspirantes a cargos públicos”. En el caso de los puestos electivos, corresponderá a la Junta Electoral Provincial ”verificar su cumplimiento por parte de los aspirantes a ocuparlos”. “Quienes resultaren electos o que en el futuro fueren a ejercerlos deberán suscribir una nueva Declaración Jurada, la que será remitida e incorporada al Registro Público Provincial de Ficha Limpia”, añade la ley. En el caso de las designaciones, la responsabilidad “recaerá en quienes sean competentes para hacerlas. La efectivización y puesta en funciones del cargo estará sujeta al cumplimiento de este requisito. Dentro de las 72 horas hábiles siguientes deberá ser remitida al Registro Público Provincial de Ficha Limpia”, acota la norma.