“Tucumán tiene la Ficha Limpia más estricta del país”

El instrumento aprueba a su vez el modelo de Declaración Jurada (ddjj), una planilla predeterminada que “deberá ser suscripta y presentada por los aspirantes a cargos públicos”. En el caso de los puestos electivos, corresponderá a la Junta Electoral Provincial ”verificar su cumplimiento por parte de los aspirantes a ocuparlos”. “Quienes resultaren electos o que en el futuro fueren a ejercerlos deberán suscribir una nueva Declaración Jurada, la que será remitida e incorporada al Registro Público Provincial de Ficha Limpia”, añade la ley. En el caso de las designaciones, la responsabilidad “recaerá en quienes sean competentes para hacerlas. La efectivización y puesta en funciones del cargo estará sujeta al cumplimiento de este requisito. Dentro de las 72 horas hábiles siguientes deberá ser remitida al Registro Público Provincial de Ficha Limpia”, acota la norma.