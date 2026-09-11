Política

Ficha Limpia en Tucumán: quiénes deberán pasar el filtro y qué cambia para los candidatos y funcionarios

El gobernador encabezó la presentación oficial en Casa de Gobierno. La iniciativa, creada por la Ley N° 9.977, fija nuevas condiciones para acceder y permanecer en cargos públicos.

Osvaldo Jaldo encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno
Osvaldo Jaldo encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo presentó en Casa de Gobierno el registro de Ficha Limpia en Tucumán para impedir que personas con condenas o deudas alimentarias ocupen cargos públicos.
  • Basada en la Ley 9.977, la norma veta a candidatos y funcionarios jerárquicos con condenas en segunda instancia mayores a tres años de prisión o que sean deudores alimentarios.
  • Con un registro de consulta pública y gratuita, Tucumán se convirtió en el décimo distrito con esta norma, que regirá plenamente en las elecciones provinciales de 2027.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la presentación oficial del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, herramienta que comenzó a funcionar en Tucumán a partir de la Ley N° 9.977 y que establece nuevos requisitos para acceder y permanecer en cargos públicos.

La normativa alcanza tanto a quienes se postulen a cargos electivos como a funcionarios designados en los tres poderes del Estado. El objetivo, según explicó el Gobierno, es elevar los estándares de transparencia, idoneidad y ética en la administración pública.

“Esta Ficha Limpia es producto de que los tres poderes del Estado, respetando sus diferentes jurisdicciones y la división de poderes, hemos venido trabajando de común acuerdo”, sostuvo Jaldo durante el acto.

“Tucumán tiene la Ficha Limpia más estricta del país”

La ley había sido impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada ante la Legislatura en noviembre de 2024. Luego de su tratamiento legislativo, fue promulgada y ahora se puso en marcha el registro encargado de verificar si quienes aspiran a ocupar determinados cargos cumplen con las condiciones establecidas.

Qué establece la Ficha Limpia en Tucumán

Uno de los puntos centrales de la normativa es que no podrán acceder a determinados cargos quienes tengan sentencias condenatorias en doble instancia por delitos cuya pena sea superior a tres años de prisión o quienes figuren como deudores alimentarios en el registro correspondiente.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó que el filtro alcanza a cualquier funcionario de rango superior al de subdirector y a quienes se postulen para cargos electivos.

“Cualquier funcionario de rango superior al subdirector, cualquier candidato a cualquier cargo electivo, tienen que aprobar este filtro”, señaló.

Según explicó, la ley tucumana tiene un alcance amplio porque no se limita a delitos vinculados específicamente con la función pública. El criterio contempla cualquier delito cuya condena supere los tres años de prisión.

Atención, candidatos de Tucumán: cómo funcionará la "Ficha Limpia" en las elecciones de 2027

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“Todo el Código Penal está incluido”, afirmó Pedicone de Valls, al remarcar que de esta manera se evita que determinadas figuras penales queden fuera del régimen.

La funcionaria también destacó que la normativa contempla delitos de distinta naturaleza, incluidos delitos contra el patrimonio y abusos sexuales.

Cómo funcionará el Registro Público de Ficha Limpia

La Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital diseñó el sistema que permitirá llevar adelante las verificaciones y garantizar el acceso a la información, bajo las normas vigentes de protección de datos personales.

La directora del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, Laura Escobar, explicó que quienes pretendan acceder a un cargo electivo deberán completar una declaración jurada.

El trámite comenzará con la presentación de esa documentación ante la Junta Electoral. Luego, el organismo remitirá las declaraciones al Registro de Ficha Limpia, que será el encargado de verificar si la persona cumple con las condiciones exigidas por la ley.

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El control determinará, entre otros aspectos, si el candidato registra una condena alcanzada por la normativa o si figura como deudor alimentario.

Una vez realizada la verificación, el Registro comunicará a la Junta Electoral si la persona se encuentra habilitada o inhabilitada para continuar con su candidatura.

Además, quienes resulten electos deberán volver a presentar la declaración jurada antes de asumir el cargo.

No alcanza solamente a los candidatos

Durante el acto, Jaldo remarcó que la Ficha Limpia no debe ser interpretada solamente como una herramienta vinculada a las elecciones.

“Si bien tiene una parte electoral, fundamentalmente esta es una medida institucional”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, explicó que el régimen también alcanza a funcionarios que ocupan cargos de conducción dentro de la administración pública provincial y que la normativa comprende a los tres poderes del Estado.

“Esta ley le cabe a toda la administración pública de la provincia de Tucumán”, afirmó.

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El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, destacó justamente este aspecto y señaló que el registro busca modificar la relación entre el Estado y la ciudadanía al permitir que cualquier persona pueda consultar la información vinculada con la habilitación de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Según explicó, el portal tendrá acceso público y gratuito.

Osvaldo Jaldo encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno Osvaldo Jaldo encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno

Tucumán se suma a las provincias con Ficha Limpia

Jaldo destacó además que Tucumán se incorpora al grupo de provincias argentinas que ya cuentan con un régimen de estas características.

De acuerdo con lo señalado durante la presentación, son diez los distritos que cuentan actualmente con Ficha Limpia, sobre un total de 24 si se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Es una de las leyes de Ficha Limpia más sólidas e importantes a nivel nacional”, sostuvo el Gobernador.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, también destacó la implementación de la norma y vinculó su aplicación con las próximas elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027, en las que los candidatos deberán cumplir con las condiciones previstas por la legislación.

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

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Jaldo también recordó que a nivel nacional continúa pendiente la implementación de una ley de Ficha Limpia. Señaló que el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados y destacó el respaldo de los diputados del Bloque Independencia.

Un registro que busca darle mayor acceso a la ciudadanía

La puesta en funcionamiento del registro incorpora además una herramienta de consulta pública. La intención oficial es que los ciudadanos puedan conocer si una persona que pretende acceder a un cargo público se encuentra habilitada de acuerdo con los requisitos de la ley.

Para Jaldo, la implementación responde también a una demanda de la sociedad.

“Vamos cumpliendo con los compromisos asumidos, pero fundamentalmente por lo que la comunidad de Tucumán, con justa razón, nos viene pidiendo y nos viene exigiendo”, afirmó.

El sistema comenzará ahora una etapa de implementación y capacitación de los organismos que deberán intervenir en los controles. El Ministerio de Gobierno y Justicia, la Fiscalía de Estado, el Poder Judicial y la Junta Electoral Provincial trabajarán de manera articulada para aplicar el nuevo régimen.

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