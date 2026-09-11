Clever Ferreira sería convocado a la selección de Paraguay: premio para el defensor de Atlético Tucumán

Paraguay enfrentará a Bolivia el 27 de septiembre en Washington y luego se medirá con Colombia en Nueva Jersey, en los primeros días de octubre, en el comienzo de una nueva etapa después del Mundial 2026. La convocatoria oficial todavía no fue publicada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), aunque Atlético ya fue informado sobre la citación del marcador central.