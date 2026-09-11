Clever Ferreira sería convocado a la selección de Paraguay: premio para el defensor de Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Gustavo Alfaro citará al zaguero de Atlético Tucumán Clever Ferreira a la selección de Paraguay para jugar amistosos en EE.UU. a fin de mes por su buen nivel.
- El defensor llegó al "Decano" en 2025 y se consolidó con solidez y goles. Aunque integró nóminas preliminares previas, no había logrado ingresar a la lista definitiva.
- Ferreira buscará debutar en el inicio del nuevo ciclo de Alfaro hacia 2030, lo que además representa un importante reconocimiento internacional para el club tucumano.
Clever Ferreira recibió una de las noticias más importantes desde su llegada a Atlético. Según pudo saber LA GACETA, el defensor será convocado por Gustavo Alfaro para integrar la selección de Paraguay durante la próxima ventana internacional, en la que la “Albirroja” disputará dos amistosos en Estados Unidos.
Paraguay enfrentará a Bolivia el 27 de septiembre en Washington y luego se medirá con Colombia en Nueva Jersey, en los primeros días de octubre, en el comienzo de una nueva etapa después del Mundial 2026. La convocatoria oficial todavía no fue publicada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), aunque Atlético ya fue informado sobre la citación del marcador central.
Para Ferreira significará un paso importante después de haber estado anteriormente en el radar del cuerpo técnico paraguayo. Durante 2025, Alfaro lo incluyó en nóminas preliminares para compromisos de Eliminatorias y amistosos internacionales, aunque finalmente no había logrado superar el corte para integrar las listas definitivas.
Esta vez, el escenario será diferente. El defensor formará parte de la convocatoria y tendrá la posibilidad de entrenarse con la selección mayor, con la expectativa de sumar sus primeros minutos con la camiseta de Paraguay.
Un premio a su presente en Atlético
Ferreira llegó a Atlético en 2025 procedente de Sportivo Ameliano y rápidamente consiguió ganarse un lugar dentro del equipo. Su rendimiento, además, comenzó a llamar la atención en Paraguay y lo instaló entre las alternativas observadas por Alfaro para la defensa.
Su crecimiento en el “Decano” también estuvo acompañado por una faceta goleadora poco habitual para un marcador central. Durante su estadía en Tucumán convirtió goles importantes y logró consolidarse dentro de la estructura defensiva del equipo.
La noticia llega, además, en un momento particular para la selección paraguaya. Este jueves se confirmó la continuidad de Alfaro al frente de la “Albirroja”, con un nuevo vínculo que se extenderá hasta 2030. El entrenador argentino comenzará así a construir el próximo ciclo y Ferreira tendrá la oportunidad de mostrarse desde el arranque.
Para Atlético, su convocatoria también representa otro reconocimiento a nivel internacional. Para Ferreira, en tanto, será la posibilidad que venía buscando desde sus primeras apariciones en las listas preliminares: esta vez estará adentro y buscará aprovechar su oportunidad con Paraguay.