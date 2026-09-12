Milei trata de capear el mal clima del mercado externo

El mundo volvió a verse condicionado por los vaivenes de la geopolítica. El recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó al Brent a rozar los U$S 110 por barril durante la semana. Sin embargo, el crudo corrigió ayer más de 3% ante señales de posibles negociaciones para administrar transitoriamente el tránsito por el estrecho de Ormuz. La baja alivió parte de la presión inmediata, aunque no modificó demasiado el balance semanal: el petróleo todavía acumula una suba cercana al 8%. Esto puede implicar una suba del combustible, aunque la petrolera estatal YPF no ha dado aun señales en ese sentido. El mercado acusó recibo y la tensión se concentró especialmente en la renta fija. La tasa del Treasury (bono de Estados Unidos a 10 años) llegó a rozar el 5%, mientras que la de 30 años se mantuvo por encima de 5,3%. Frente a esa presión, el Tesoro volvió a ampliar las recompras de deuda de largo plazo, aunque por ahora sin lograr modificar una dinámica dominada por mayores primas por inflación y déficit fiscal. La corrección del petróleo y un IPC sin sorpresas dieron algo de aire a los activos de riesgo, pero no alcanzaron para desarmar el movimiento de la curva, describe el último reporte de GMA Capital.