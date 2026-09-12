Cuatro arquetipos de la Generación Silver frente a la tecnología

El cambio tiene un peso demográfico difícil de ignorar. En América latina y el Caribe, las personas de 60 años o más superaban los 98 millones en 2025 y representaban el 14,7% de la población regional, según datos de la CEPAL. Para 2050 se estima que serán alrededor de 183 millones: una de cada cuatro personas. Ya no se trata, entonces, de prepararse para un mercado futuro, sino de comprender a consumidores que actualmente forman una parte creciente de la demanda. El impacto también puede medirse en dinero. La denominada economía plateada -el conjunto de bienes y servicios orientados a mayores de 50 años- alcanzó un valor global estimado de U$S 3,25 billones en 2026 y podría llegar a U$S 6,24 billones en 2035. Cada dificultad que queda sin resolver tiene una consecuencia comercial concreta: operaciones que no se realizan, productos que no se contratan y vínculos con las marcas que se debilitan.