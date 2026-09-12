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Cuatro arquetipos de la Generación Silver frente a la tecnología

El capital que moviliza la economía plateada.

TENDENCIA. Buena parte del mercado de consumo no toma en cuenta las preferencias de los mayores de 50 años.
TENDENCIA. Buena parte del mercado de consumo no toma en cuenta las preferencias de los mayores de 50 años.
Hace 8 Hs

La imagen del adulto mayor alejado de la tecnología resulta cada vez menos representativa. Hoy, buena parte de la generación Silver usa celulares, compra, viaja, administra sus finanzas y contrata servicios a través de canales digitales. Sin embargo, estar conectado no siempre significa poder resolver sin ayuda. Esa diferencia, que todavía pasa inadvertida para muchas compañías, empieza a definir cuánto consume este público, qué marcas elige y qué experiencias decide abandonar.

El cambio tiene un peso demográfico difícil de ignorar. En América latina y el Caribe, las personas de 60 años o más superaban los 98 millones en 2025 y representaban el 14,7% de la población regional, según datos de la CEPAL. Para 2050 se estima que serán alrededor de 183 millones: una de cada cuatro personas. Ya no se trata, entonces, de prepararse para un mercado futuro, sino de comprender a consumidores que actualmente forman una parte creciente de la demanda. El impacto también puede medirse en dinero. La denominada economía plateada -el conjunto de bienes y servicios orientados a mayores de 50 años- alcanzó un valor global estimado de U$S 3,25 billones en 2026 y podría llegar a U$S 6,24 billones en 2035. Cada dificultad que queda sin resolver tiene una consecuencia comercial concreta: operaciones que no se realizan, productos que no se contratan y vínculos con las marcas que se debilitan.

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A la expansión del segmento se suma una transformación en su estilo de vida. La mayor longevidad abrió una etapa en la que muchas personas llegan a la jubilación con salud, estabilidad económica, vínculos sociales y proyectos propios. “Ahora son mucho más activos, realizan deportes, viajan y tienen una mayor vida social. Ya no es el abuelo que está en la casa, solo”, señala Alejandrina Chichizola, fundadora de Pensamiento Lateral, consultora que colabora con empresas e instituciones a transformar datos en decisiones estratégicas mediante investigación de mercado, análisis de datos e inteligencia artificial. El problema, explica, es que buena parte del mercado todavía se dirige a ellos desde una mirada construida por generaciones más jóvenes.

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Variantes

Uno de los principales hallazgos de Pensamiento Lateral es que la generación Silver no funciona como un bloque homogéneo. Identificó cuatro arquetipos frente a la tecnología: el Silver Digital, que explora, aprende y resuelve sin asistencia; el Silver Funcional, que utiliza con soltura un grupo limitado de aplicaciones; el Silver Asistido, que necesita ayuda ante novedades o problemas; y el Silver Resistente, que evita o delega la tecnología cuando encuentra una alternativa presencial.

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