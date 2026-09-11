Tucumán Rugby sueña con las semifinales del Torneo del Interior A

Tucumán Rugby afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada. Mañana, desde las 15.30, el “Verdinegro” recibirá a Duendes de Rosario por los cuartos de final del Torneo del Interior A. El escenario será su cancha de Marcos Paz y no habrá margen para una segunda oportunidad: el ganador avanzará a semifinales y el perdedor quedará eliminado.