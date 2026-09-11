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Tucumán Rugby sueña con las semifinales del Torneo del Interior A

Después de nueve años, los de Marcos Paz vuelven a disputar una instancia decisiva del torneo. Isaías Courel anticipó las claves del duelo que comenzará mañana a las 15.30.

Courel palpitó el enfrentamiento contra Duendes de Rosario.
Courel palpitó el enfrentamiento contra Duendes de Rosario.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby recibirá mañana a las 15:30 a Duendes de Rosario en Marcos Paz por los cuartos de final del Torneo del Interior A, buscando el pase a semifinales.
  • El club tucumano vuelve a instancias finales tras nueve años. El DT Isaías Courel remarcó la importancia de la paciencia y el equilibrio ante un rival histórico.
  • El cruce a partido único definirá un semifinalista del certamen nacional y marcará el éxito del proyecto deportivo tucumano en la temporada del rugby argentino.
Resumen generado con IA

Tucumán Rugby afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada. Mañana, desde las 15.30, el “Verdinegro” recibirá a Duendes de Rosario por los cuartos de final del Torneo del Interior A. El escenario será su cancha de Marcos Paz y no habrá margen para una segunda oportunidad: el ganador avanzará a semifinales y el perdedor quedará eliminado.

La clasificación también tiene un significado especial para el club, que llevaba nueve años sin alcanzar esta instancia. “Estamos muy contentos de volver a una etapa definitoria del Interior A. Somos conscientes de la exigencia que tiene, pero como club estamos felices. Queremos competir y seguir avanzando”, explicó Isaías Courel, head coach de Tucumán Rugby.

La importancia del desafío modificó incluso la dinámica habitual del plantel durante los días previos. “Las semanas del Torneo del Interior se preparan de una manera distinta, tienen otro sabor. Es un objetivo que tenemos y nos preparamos a fondo para eso”, señaló.

Enfrente estará Duendes, uno de los clubes con mayor tradición del rugby rosarino y con títulos nacionales dentro de su historia. Sin embargo, Courel evita que los antecedentes condicionen la preparación.

“Duendes claramente es un club importante del país, que ganó torneos nacionales. Pero nosotros también confiamos y creemos que Tucumán Rugby tiene su historia y su presente”, afirmó.

El entrenador sí identifica características propias del rival. “Tiene la impronta rosarina de correr, mover la pelota y ser un equipo dinámico”, describió.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por sostener la concentración. En un duelo eliminatorio, Courel entiende que los momentos y los detalles pueden terminar inclinando la balanza.

“La clave es tener paciencia para construir el partido. Son 80 minutos y hay que estar concentrados todo el tiempo. No podés dar un minuto de relajación”, aseguró.

Dentro de esa búsqueda, el pack de forwards tendrá un papel determinante. Courel también destacó la línea de backs y el equilibrio conseguido por el equipo. “En este nivel tenés que tener un equipo bastante equilibrado y creo que estamos en esa línea”, expresó.

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