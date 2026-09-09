La M-14 de Universitario cruzará la frontera para vivir una gira especial en Brasil

El próximo 21 de septiembre no será un aniversario más para Universitario. Mientras el club celebre un nuevo año de vida, 42 jugadores de su M-14 estarán comenzando un viaje rumbo a Brasil. Será la tradicional gira con la que cada camada cierra una etapa antes de ingresar definitivamente al rugby juvenil, aunque esta vez tendrá una particularidad: el destino estará fuera del país.