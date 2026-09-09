La M-14 de Universitario cruzará la frontera para vivir una gira especial en Brasil

Resumen para apurados
- La división M-14 de Universitario de Tucumán viajará a Brasil el 21 de septiembre para disputar amistosos y celebrar su tradicional gira de cierre infantil.
- La delegación de 52 personas irá en colectivo y jugará ante Desterro y SPAC, con el aval de la UAR, tras gestiones para dar un salto internacional a su tradicional viaje.
- La experiencia promoverá la convivencia y el intercambio cultural, sirviendo de antesala formativa previa al ingreso a la etapa competitiva del rugby juvenil en 2027.
El próximo 21 de septiembre no será un aniversario más para Universitario. Mientras el club celebre un nuevo año de vida, 42 jugadores de su M-14 estarán comenzando un viaje rumbo a Brasil. Será la tradicional gira con la que cada camada cierra una etapa antes de ingresar definitivamente al rugby juvenil, aunque esta vez tendrá una particularidad: el destino estará fuera del país.
Durante 10 días, hasta el 1 de octubre, la delegación -que completarán 10 integrantes del staff- recorrerá Camboriú y Florianópolis y combinará actividades recreativas, convivencia y rugby. El momento central llegará el sábado 26, cuando los tucumanos participen de un encuentro amistoso junto a Desterro Rugby Clube y SPAC.
“No todos los chicos conocen Brasil y no todos conocen la playa. Se fue cerrando por todos lados: poder tener una gira internacional, conocer otra cultura y además poder jugar al deporte que tanto amamos”, explicó Juan Francisco Blasco, presidente de la delegación.
La posibilidad de viajar a Brasil comenzó a gestarse a partir de contactos con personas vinculadas al rugby de ese país. El vínculo permitió llegar hasta Desterro Rugby Clube, de Florianópolis, que rápidamente mostró interés en recibir a Universitario. A partir de allí comenzaron las gestiones para concretar la gira y sumar una experiencia internacional al tradicional viaje de M-14.
La relación avanzó rápidamente. La Confederación Brasileña de Rugby respaldó la actividad y la Federación Catarinense también extendió su invitación. Finalmente llegó la autorización de la Unión Argentina de Rugby, necesaria para concretar una gira internacional. Así quedó confirmado el viaje de una delegación compuesta por 52 personas.
La delegación estará encabezada por Juan Francisco Blasco, como presidente, y tendrá a Carlos Gentile como head coach. El cuerpo técnico se completa con los entrenadores Carlos López, José Roldán y José Oviedo; los managers Gonzalo Palma, Javier Bournoville, Martín Luque y Alberto Macías; el preparador físico Tomás Bonfigliori y el médico Gustavo Musso.
La logística fue otro de los desafíos. Inicialmente se evaluó viajar en avión, pero la ausencia de conexiones directas y la necesidad de movilizar a tantos chicos llevaron a cambiar los planes. Universitario contrató una empresa tucumana y realizará todo el trayecto en colectivo. Una vez en Brasil habrá un cronograma de actividades en Camboriú y Florianópolis hasta llegar al encuentro del 26.
La elección de Brasil también tuvo una intención. “Si buscábamos solamente algo deportivo era más fácil ir a Buenos Aires y jugar con los clubes tradicionales. Decidimos buscar otras alternativas”, señaló Blasco. La posibilidad de convivir con jugadores de otro país, encontrarse con otro idioma y conocer una cultura diferente terminó inclinando la balanza.
La gira de M-14 no es una novedad en Universitario. Se trata de una tradición que lleva décadas y que sobrevivió incluso a los cambios en la organización de las divisiones formativas. Hasta hace algunos años, M-14 marcaba formalmente el final del rugby infantil; actualmente M-13, M-14 y M-15 son consideradas categorías prejuveniles, pero el viaje continúa realizándose en la misma edad.
También funciona como antesala de lo que vendrá. En 2027, los jugadores ingresarán a M-15 y comenzarán una etapa competitiva, con equipos de campeonato y reserva y lugares que deberán ganarse cada fin de semana. Por eso, durante la estadía los entrenadores también trabajarán sobre la convivencia y la preparación de los chicos para ese cambio.
“Hay que trabajar con ellos para que entiendan que tienen que seguir, que esto es largo”, explicó Blasco.
Brasil será, entonces, algo más que el destino de una gira. Para la M-14 de Universitario significará cerrar una etapa que el club repite desde hace décadas y empezar a prepararse para la próxima. Esta vez, a varios kilómetros de Tucumán.