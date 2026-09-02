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Se formó en Tucumán Rugby, fue titular en Tarucas y ahora fue convocado por Los Pumas 7’s

Bautista Estofán recibió su primera citación al seleccionado argentino de seven después de una temporada en la que ganó protagonismo. La sorpresa por el llamado, el desafío de adaptarse a “otro deporte” y el sueño de ganarse un lugar.

Estofán fue una de las novedades de la última convocatoria de Los Pumas 7's.
Estofán fue una de las novedades de la última convocatoria de Los Pumas 7's.
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bautista Estofán, formado en Tucumán Rugby y ex Tarucas, fue convocado por primera vez a Los Pumas 7's tras destacarse esta temporada en el rugby argentino.
  • El jugador tucumano logró protagonismo como titular en Tarucas y en su club formador, lo que impulsó su sorpresiva citación al seleccionado nacional de juego reducido.
  • Estofán afrontará el desafío de adaptarse a la dinámica del seven con el objetivo de consolidarse y ganarse un lugar definitivo en el plantel de Los Pumas 7's.
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