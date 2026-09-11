Jorge Rial volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli y recordó el episodio que no le perdona

“Yo me junté con él, lo llevé un día a La Casa del Habano, nos fumamos un Partagás Serie D N° 4. Se lo garpé y le dije: ‘Bueno, venite’. Vino, entra acá a este canal y nos meó a todos. Tuvimos que cambiar de horario nosotros para que el señor pudiera venir acá y pudiese rascarse los huevos en Punta del Este. Corrimos todo”, afirmó.