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Jorge Rial volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli y recordó el episodio que no le perdona

El periodista sumó un nuevo capítulo a su enfrentamiento con el conductor y reveló detalles de viejas diferencias entre ambos.

Jorge Rial volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli y recordó el episodio que no le perdona
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jorge Rial atacó a Marcelo Tinelli en su ciclo de streaming al acusarlo de explotar conflictos con su hija Morena en América TV mientras él estaba internado en 2023.
  • La tensión resurgió tras críticas de Rial al debut de Tinelli en Luzu TV, sumadas a viejos roces laborales y cambios de grilla cuando ambos coincidieron en canal Carnaval.
  • El enfrentamiento profundiza la ruptura entre dos figuras históricas de la televisión argentina, alejando cualquier posibilidad de reconciliación personal o profesional.
Resumen generado con IA

Jorge Rial volvió a arremeter contra Marcelo Tinelli y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento que mantiene con el conductor. Esta vez, además de cuestionar su presente en los medios, recordó viejos episodios que, según aseguró, todavía no le perdona.

Todo comenzó a principios de septiembre, cuando Tinelli encabezó por primera vez Nadie dice match junto a Nicolás Occhiato y Martín Garabal, a través de Luzu TV.

Si bien la transmisión alcanzó picos de 240.000 espectadores en vivo y surgió la promesa de repetir la fórmula, Rial no se mostró conforme con el desempeño del bolivarense ni con el lugar que ocupa actualmente en la industria. “Él está intentando buscar su camino. Le está costando. No es lo mismo”, lanzó en aquella oportunidad.

Ante esas declaraciones, el presentador le respondió con ironía desde su perfil de X (ex Twitter): “¡Gracias, Jorge! ¡Es un honor!”.

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Ahora, Rial desempolvó viejas heridas no saldadas con el fundador de Ideas del Sur, quien formó parte de la grilla del canal Carnaval hasta su desvinculación a finales de 2025.

Al aire de Revueltos, el ciclo que conduce junto a Viviana Canosa en la misma señal, expuso el malestar que le provocó aquella publicación del expresidente de San Lorenzo.

“Él, como siempre, se victimiza. Entonces pone en un tuit: 'Gracias, Jorgito'. A mí me rompe las pelotas que me trate de ‘Jorgito’. ¿Quién sos, boludo? Tenemos la misma edad”, lanzó.

La acusación de Jorge Rial contra Marcelo Tinelli

Durante la charla, Rial también cuestionó el poder que, según su relato, Tinelli tuvo durante años dentro de la televisión argentina. “Siempre fue el tipo que más apretó en la televisión argentina. Cualquiera puede contar una anécdota de cuando tenías una información sobre él y llamaba directamente arriba. No se podía hablar de Marcelo Tinelli”, reveló el periodista.

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Luego, ante la consulta de Canosa sobre los motivos que lo llevaron a sumar a Tinelli a Carnaval, relató con visible indignación el encuentro que mantuvieron antes de su incorporación.

“Yo me junté con él, lo llevé un día a La Casa del Habano, nos fumamos un Partagás Serie D N° 4. Se lo garpé y le dije: ‘Bueno, venite’. Vino, entra acá a este canal y nos meó a todos. Tuvimos que cambiar de horario nosotros para que el señor pudiera venir acá y pudiese rascarse los huevos en Punta del Este. Corrimos todo”, afirmó.

El episodio que Rial asegura que nunca le perdonará a Tinelli

Más tarde, Rial se refirió al episodio que, según explicó, marcó uno de los mayores quiebres en su relación con Tinelli. El hecho ocurrió cuando este se desempeñaba como gerente de programación de América.

“Cuando yo tengo el infarto, que me muero, estuve ocho minutos muerto, surge un quilombo, como siempre, con mi hija Morena. Y la llevan a América tres días seguidos. Yo estaba recuperándome, no podía hablar”, arrancó.

Y agregó, con amargura: “Me acuerdo de que la llevaron para que dijera 'qué lástima que no se murió mi padre', entre otras cosas”.

Rial responsabilizó a Tinelli por lo ocurrido durante aquellos días: “¿Quién estaba chocando América en ese momento? Porque lo que hizo fue chocar América: era Tinelli. A quien yo creí… no digo que éramos amigos, pero somos colegas contemporáneos. Empezamos en los 90 los dos igual: él conduciendo VideoMatch y yo en Indiscreciones. Estábamos en un estudio al lado del otro”.

“Y yo pensé que tenía códigos. Con los hijos no”, sentenció la figura del streaming.

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En ese sentido, recordó que en aquel momento llamó a Tinelli por el disgusto que le provocó ver a Morena en pantalla hablando mal de él mientras se encontraba internado. Según su relato, la respuesta del entonces directivo fue que “no pudo parar” lo que salió al aire.

Finalmente, Rial dio a conocer otro episodio relacionado con aquella disputa: “Después me entero de que hace un brindis en la redacción de América con Karina Mazzocco, felicitándola por los tres días de buen rating que tuvo con mi hija, explotándola y pegándome a mí. Brindó, muchachos”.

“Eso no se lo voy a perdonar nunca, porque con los pibes no hay que meterse”, concluyó.

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