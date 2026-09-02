Jorge Rial apuntó contra Rodrigo De Paul por el conflicto entre Tini y su papá: “Le llenó la cabeza”
Una nueva declaración volvió a poner a Tini Stoessel en el centro de la polémica: Jorge Rial habló del conflicto con su papá y apuntó contra Rodrigo De Paul, mientras crecen las versiones sobre el manejo de la millonaria fortuna de la cantante.
Resumen para apurados
- Jorge Rial afirmó en televisión que Rodrigo De Paul influyó para que Tini Stoessel le reclame a su padre, Alejandro Stoessel, el control de su fortuna personal.
- El conflicto se originó tras revelarse una modificación patrimonial del padre y la presunta intención de la artista de comprar una vivienda con el futbolista para casarse.
- Mientras la cantante sigue su gira por México sin declaraciones formales, la disputa familiar podría alterar su vínculo profesional con su padre y el manejo de sus finanzas.
El conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, volvió a quedar en el centro de la escena y sumó una nueva voz al debate. Esta vez fue Jorge Rial quien se refirió a la situación familiar y apuntó directamente contra Rodrigo De Paul, actual pareja de la cantante.
Consultado por LAM, el periodista habló sobre las versiones relacionadas con el manejo del dinero de Tini y sostuvo que, a su entender, el futbolista habría tenido influencia en la decisión de la artista de reclamar el control de sus bienes.
“Leí por arriba que Alejandro Stoessel tendría el control absoluto de la guita de Tini. Desconozco”, comenzó Rial, antes de cuestionar ese tipo de vínculo familiar.
Jorge Rial apuntó contra Rodrigo De Paul por el conflicto de Tini y su papá
El periodista fue contundente al referirse a la relación entre la cantante y su padre y planteó que esperaba que la situación pudiera resolverse. Sin embargo, luego puso el foco en Rodrigo De Paul y deslizó que el futbolista habría sido determinante en el cambio de postura de Tini respecto de su dinero.
“Creo que De Paul tuvo mucho que ver”, aseguró Rial. Y, al explicar su postura, agregó: “Está claro que un día le dijo: ‘nena, la guita, la guita, la guita’”.
De esta manera, el conductor planteó como hipótesis que la relación entre Tini y el futbolista habría influido en las decisiones que desencadenaron la actual disputa familiar. Rial, de todos modos, reconoció que desconoce cómo continúa actualmente la situación.
Qué se dijo sobre la fortuna de Tini Stoessel
Las declaraciones de Rial se produjeron después de que Yanina Latorre revelara en SQP una versión relacionada con el patrimonio de la cantante. Según explicó la panelista, los abogados de Tini habrían encontrado información vinculada a una modificación realizada por Alejandro Stoessel durante el período en el que atravesó un delicado problema de salud.
De acuerdo con lo que contó Latorre, actualmente la distribución mencionada en esos documentos establecería que el 85% quedaría para Mariana Muzlera y el 16% para sus hijos. La panelista señaló que esta situación habría generado parte del conflicto, ya que, según su relato, sería Tini quien genera los ingresos de su carrera.
En medio de estas versiones, también comenzó a circular una cifra sobre el patrimonio de la artista. Su fortuna estaría estimada en unos 70 millones de dólares, aunque las versiones difundidas sostienen que Tini no habría tenido hasta ahora el control directo de ese dinero.
Tini Stoessel continúa con su tour Futttura
Mientras las versiones sobre la interna familiar continúan, Tini Stoessel mantiene su agenda profesional. Este miércoles se presentará en México para continuar con su tour Futttura.
En las últimas horas, además, trascendió un rumor sobre un posible cambio en el repertorio de sus shows. Según las versiones que circulan, la cantante habría quitado algunas canciones relacionadas con su familia, entre ellas “Pa”, uno de los temas asociados a su vínculo con Alejandro Stoessel.
La situación familiar volvió a tomar fuerza en paralelo a las versiones sobre el futuro de Tini y Rodrigo De Paul. Según trascendió, la pareja tendría previsto casarse en diciembre y la cantante habría recurrido a su familia para solicitar dinero con el objetivo de comprar una casa junto al futbolista.
Por ahora, gran parte de la información que circula sobre el conflicto económico y familiar surge de declaraciones televisivas y versiones periodísticas, mientras que Tini Stoessel y Alejandro Stoessel no realizaron públicamente una explicación detallada sobre la situación.