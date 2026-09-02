Jorge Rial apuntó contra Rodrigo De Paul por el conflicto entre Tini y su papá: “Le llenó la cabeza”

Jorge Rial apuntó contra Rodrigo De Paul por el conflicto de Tini y su papá

El periodista fue contundente al referirse a la relación entre la cantante y su padre y planteó que esperaba que la situación pudiera resolverse. Sin embargo, luego puso el foco en Rodrigo De Paul y deslizó que el futbolista habría sido determinante en el cambio de postura de Tini respecto de su dinero.