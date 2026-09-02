Jorge Rial analizó el regreso de Marcelo Tinelli al streaming y lanzó una contundente definición

Al hablar sobre su propio presente profesional, Rial sostuvo que logró encontrar un lugar dentro del nuevo escenario mediático. “Hoy, si me preguntas, yo encontré mi lugar en los medios. Me recompuse, volví, me di cuenta que mi lugar era este, me di cuenta que la tarde es mi espacio. Me va bien en C5N, me va bien en un streaming, que no es mío, yo tengo mi programa, y ahora voy a hacer mi canal de Youtube porque tengo ganas de seguir expresándome”, concluyó.