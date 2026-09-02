Jorge Rial analizó el regreso de Marcelo Tinelli al streaming y lanzó una contundente definición

Resumen para apurados
- Jorge Rial afirmó en LAM que a Marcelo Tinelli le cuesta hallar su lugar tras su debut en Luzu TV, asegurando que Nicolás Occhiato lidera hoy los nuevos medios de comunicación.
- Tinelli participó en Luzu TV recreando éxitos de Videomatch junto a Occhiato, luego de un paso difícil por América TV y ante la profunda transformación de la industria audiovisual.
- El análisis evidencia la pérdida de hegemonía de las figuras tradicionales frente a los creadores de streaming, marcando una nueva era en el consumo y la producción de contenidos.
Marcelo Tinelli volvió al streaming de la mano de Nicolás Occhiato y Martín Garabal con “Nadie Dice Match”, una propuesta que buscó recuperar algunos de los segmentos más recordados de Videomatch de los 90 y los 2000. El regreso generó repercusiones en las redes sociales y también despertó el análisis de Jorge Rial, quien fue contundente al referirse al presente del histórico conductor.
“Está buscando su lugar en el medio” y remarcó: “Es muy difícil encontrarlo. Cambió el medio drásticamente, para él, para mí, para todo el mundo y nos tratamos de acomodar”.
Rial profundizó su análisis y comparó el presente de Tinelli con el lugar que ocupa actualmente Nicolás Occhiato en los nuevos medios.
“Él está intentando buscar su camino. Le está costando. No es lo mismo. Hoy Occhiato es más que Tinelli. Tinelli dominó la tele durante 30 años. Fue el número uno indiscutido. Hoy los medios, que cambiaron, los domina, entre otros, Occhiato”, analizó en diálogo con el cronista de LAM (América).
“Hoy, en los nuevos medios, Occhiato es el líder”, remarcó.
Luego, Rial se refirió a los intentos de Tinelli por regresar a la televisión y sostuvo: “Hay algo que se rompió. Tinelli intentó volver por América y la verdad que no le fue bien. Intentó hacer algo en Carnaval y no sé qué pasó ahí”.
Jorge Rial también habló de su futuro en los medios
Durante la entrevista, Rial también fue consultado sobre la posibilidad de trabajar junto a Occhiato. El periodista aseguró que “llegado el caso” lo consideraría y afirmó que él podría trabajar con cualquiera.
Además, manifestó que tampoco descarta la posibilidad de volver a América, donde estuvo al frente de Intrusos durante más de dos décadas.
Al hablar sobre su propio presente profesional, Rial sostuvo que logró encontrar un lugar dentro del nuevo escenario mediático. “Hoy, si me preguntas, yo encontré mi lugar en los medios. Me recompuse, volví, me di cuenta que mi lugar era este, me di cuenta que la tarde es mi espacio. Me va bien en C5N, me va bien en un streaming, que no es mío, yo tengo mi programa, y ahora voy a hacer mi canal de Youtube porque tengo ganas de seguir expresándome”, concluyó.