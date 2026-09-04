El secreto de David Beckham para mantenerse en forma a los 51 años: cambió su rutina tras el retiro

El principal cambio estuvo en la manera de trabajar las distintas zonas del cuerpo. Durante su carrera, buena parte de la preparación estaba concentrada en las piernas y en el trabajo cardiovascular que necesitaba para sostener el ritmo de los partidos. Ahora considera que la fuerza de sus piernas ya está consolidada y pone mayor atención en el resto del cuerpo. “Hoy en día, la fuerza de las piernas ya está ahí, y la fuerza del cuerpo es algo en lo que realmente me centro”, explicó.