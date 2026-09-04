El secreto de David Beckham para mantenerse en forma a los 51 años: cambió su rutina tras el retiro

Resumen para apurados
- David Beckham reveló a Men’s Health que modificó su entrenamiento a los 51 años para preservar masa muscular y movilidad, priorizando la fuerza sobre el cardio.
- Tras su retiro profesional, el exfutbolista entrena fuerza hasta seis días por semana con Victoria Beckham y juega al pádel para mitigar secuelas físicas de su carrera.
- Su método refleja la transición hacia una preparación enfocada en la longevidad y la salud funcional, alejándose de las exigencias del alto rendimiento competitivo.
David Beckham encontró una nueva forma de mantenerse en forma después de dejar el fútbol profesional. A los 51 años, el exjugador inglés modificó la preparación que durante más de dos décadas estuvo ligada a las exigencias de la competencia y ahora prioriza el trabajo de fuerza, especialmente en el tren superior y la zona media. En una entrevista con Men’s Health, explicó que redujo el protagonismo del cardio y que su objetivo está puesto en conservar la masa muscular, la movilidad y un buen estado físico a largo plazo.
La nueva rutina de Beckham es tan exigente como constante. Actualmente entrena cinco días por semana y, en ocasiones, llega a seis junto a su esposa, Victoria Beckham, bajo la supervisión del entrenador Bobby Rich. Además, practica pádel y juega partidos tres veces por semana, actividades que le permiten mantener la resistencia cardiovascular y la agilidad. Así, la actividad física pasó de ser una herramienta para competir a convertirse en una parte fundamental de su vida cotidiana.
El principal cambio estuvo en la manera de trabajar las distintas zonas del cuerpo. Durante su carrera, buena parte de la preparación estaba concentrada en las piernas y en el trabajo cardiovascular que necesitaba para sostener el ritmo de los partidos. Ahora considera que la fuerza de sus piernas ya está consolidada y pone mayor atención en el resto del cuerpo. “Hoy en día, la fuerza de las piernas ya está ahí, y la fuerza del cuerpo es algo en lo que realmente me centro”, explicó.
Uno de los ejercicios que más incorporó a su rutina fueron las dominadas. Beckham contó que durante mucho tiempo evitó hacerlas porque apenas lograba completar dos o tres repeticiones, pero con el paso del tiempo consiguió convertirlas en una parte habitual de su entrenamiento. “Es una máquina sin la que no puedo vivir, y no es complicada... Es una barra”, señaló. A eso suma flexiones, peso muerto, sentadillas y press de banca para fortalecer la parte superior y conseguir una preparación más equilibrada.
El entrenamiento y la alimentación después del retiro
El cambio también está relacionado con las consecuencias físicas que le dejó su extensa carrera. Beckham conserva molestias en la zona baja de la espalda y en la cadera izquierda, vinculadas a los golpes y al desgaste acumulado durante sus años como profesional. Por eso, el trabajo de fuerza no solamente busca conservar su físico, sino también ayudarlo a mantener la movilidad y controlar esas incomodidades.
La rutina se completa con una alimentación que no sigue restricciones extremas. Beckham contó que suele tomar un batido de proteínas con creatina, agua de coco, hielo, bananas y almendras, aunque también mantiene espacio para desayunos más tradicionales. Junto a Victoria, convirtió el entrenamiento matutino en un hábito cotidiano. “Victoria y yo entrenamos juntos todas las mañanas. La mayoría de las veces, yo me encargo de la música”, reveló. A los 51 años, su preparación ya no tiene como objetivo llegar en condiciones a un partido profesional, sino sostener durante el mayor tiempo posible el físico que construyó durante su carrera.