Siete meriendas sin harinas: opciones saludables para cada día de la semana

La hora de la merienda en Argentina fusiona varias costumbres: desde la influencia inglesa con el té y todo el ritual que eso involucra, hasta la influencia paraguayo-guaraní, fuertemente apropiada en Argentina a través del mate. Para los especialistas, la merienda no debe ser solo la hora del “permitido”, sino que al igual que en las demás comidas, lo ideal es elegir alimentos saludables. Optar por las comidas sin harinas puede ser una buena forma de iniciar y de incluir otros nutrientes que el cuerpo también necesita.
La merienda es un asunto cultural y está demostrado en la cantidad de países que la incluyen como una de las cuatro comidas diarias. Existen países como Estados Unidos, en los que esta comida no existe. Pero en algunos países de Europa o América Latina, entre los que está Argentina, se esperan con ansias la hora de la tarde para merendar.
Siete ideas de meriendas sin harinas para toda la semana
Lunes
Yogur proteico con frutas y frutos secos: necesitarás yogur griego natural o descremado, rodajas de durazno o frutillas, nueces o almendras picadas y una cucharadita de miel. También pueden usarse semillas de chía o lino.
Aporta proteínas, calcio, antioxidantes y grasas saludables.
Martes
Manzana rellena con ricotta y canela: vaciá una manzana, rellenala con ricotta mezclada con un poco de miel, nueces y canela. Horneá por algunos minutos y listo. Es una receta que también puede hacerse con peras.
Aporta fibras, proteínas y calcio.
Miércoles
Licuado energético sin harinas: lleva leche o bebida vegetal, banana, pasta de maní natural sin azúcar y cacao preferentemente amargo. Se pueden agregar semillas de girasol o lino para dar textura y más nutrientes.
Aporta proteínas, potasio, grasas saludables y energía sostenida.
Jueves
Rollitos de jamón y queso: rellená fetas de jamón cocido con queso blanco y palta pisada. Enrollá y acompañá también con rodajas de tomate o pepino. Es ideal para quienes prefieren las meriendas saladas.
Aporta proteínas, calcio y grasas monoinsaturadas
Viernes
Brochetas de frutas con yogur: armá brochetas con pedacitos de banana, frutilla, uvas, kiwi, manzana, naranja o las frutas de estación que encuentres. Sumergí cada brocheta en yogur natural y llevalos al freezer por unos minutos. Es una merienda ideal para días de calor.
Aporta antioxidantes, calcio y energía natural.
Sábado
Copa de coco y frutillas: mezclá yogur natural con leche de coco y serví alternando una capa de la mezcla con una capa de frutillas frescas y chips de coco o almendras. Podés llevarlo al freezer por unos minutos para lograr una textura más espesa.
Aporta proteínas, grasas saludables y antioxidantes.
Domingo
Batido de calabaza: licuá un poco de puré de calabaza con yogur natural, una cucharada de miel para endulzar, canela y un chorrito de esencia de vainilla si querés darle un aroma extra. Se puede agregar semillas.
Aporta betacarotenos, calcio y proteínas.