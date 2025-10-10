Secciones
SociedadGastronomía

Siete meriendas sin harinas: opciones saludables para cada día de la semana

Planificar tus comidas de la semana te permite saber con anticipación qué ingredientes necesitarás. Además, te asegura no tener que pensar cada día en una nueva opción.

Siete meriendas sin harinas: opciones saludables para cada día de la semana
Hace 2 Hs

La hora de la merienda en Argentina fusiona varias costumbres: desde la influencia inglesa con el té y todo el ritual que eso involucra, hasta la influencia paraguayo-guaraní, fuertemente apropiada en Argentina a través del mate. Para los especialistas, la merienda no debe ser solo la hora del “permitido”, sino que al igual que en las demás comidas, lo ideal es elegir alimentos saludables. Optar por las comidas sin harinas puede ser una buena forma de iniciar y de incluir otros nutrientes que el cuerpo también necesita.

Cenas para toda la semana: siete platos deliciosos para comer saludable

Cenas para toda la semana: siete platos deliciosos para comer saludable

La merienda es un asunto cultural y está demostrado en la cantidad de países que la incluyen como una de las cuatro comidas diarias. Existen países como Estados Unidos, en los que esta comida no existe. Pero en algunos países de Europa o América Latina, entre los que está Argentina, se esperan con ansias la hora de la tarde para merendar.

Siete ideas de meriendas sin harinas para toda la semana

Lunes

Yogur proteico con frutas y frutos secos: necesitarás yogur griego natural o descremado, rodajas de durazno o frutillas, nueces o almendras picadas y una cucharadita de miel. También pueden usarse semillas de chía o lino.

Aporta proteínas, calcio, antioxidantes y grasas saludables.

Martes

Manzana rellena con ricotta y canela: vaciá una manzana, rellenala con ricotta mezclada con un poco de miel, nueces y canela. Horneá por algunos minutos y listo. Es una receta que también puede hacerse con peras.

Aporta fibras, proteínas y calcio.

Miércoles

Licuado energético sin harinas: lleva leche o bebida vegetal, banana, pasta de maní natural sin azúcar y cacao preferentemente amargo. Se pueden agregar semillas de girasol o lino para dar textura y más nutrientes.

Aporta proteínas, potasio, grasas saludables y energía sostenida.

Jueves

Rollitos de jamón y queso: rellená fetas de jamón cocido con queso blanco y palta pisada. Enrollá y acompañá también con rodajas de tomate o pepino. Es ideal para quienes prefieren las meriendas saladas.

Aporta proteínas, calcio y grasas monoinsaturadas

Viernes

Brochetas de frutas con yogur: armá brochetas con pedacitos de banana, frutilla, uvas, kiwi, manzana, naranja o las frutas de estación que encuentres. Sumergí cada brocheta en yogur natural y llevalos al freezer por unos minutos. Es una merienda ideal para días de calor.

Aporta antioxidantes, calcio y energía natural.

Sábado

Copa de coco y frutillas: mezclá yogur natural con leche de coco y serví alternando una capa de la mezcla con una capa de frutillas frescas y chips de coco o almendras. Podés llevarlo al freezer por unos minutos para lograr una textura más espesa.

Aporta proteínas, grasas saludables y antioxidantes.

Domingo

Batido de calabaza: licuá un poco de puré de calabaza con yogur natural, una cucharada de miel para endulzar, canela y un chorrito de esencia de vainilla si querés darle un aroma extra. Se puede agregar semillas.

Aporta betacarotenos, calcio y proteínas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
6

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios