Siete meriendas sin harinas: opciones saludables para cada día de la semana

La hora de la merienda en Argentina fusiona varias costumbres: desde la influencia inglesa con el té y todo el ritual que eso involucra, hasta la influencia paraguayo-guaraní, fuertemente apropiada en Argentina a través del mate. Para los especialistas, la merienda no debe ser solo la hora del “permitido”, sino que al igual que en las demás comidas, lo ideal es elegir alimentos saludables. Optar por las comidas sin harinas puede ser una buena forma de iniciar y de incluir otros nutrientes que el cuerpo también necesita.