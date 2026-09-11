María Eugenia Ritó vendió gran parte de su ropa de marca para mudarse

Resumen para apurados
- Esta semana, María Eugenia Ritó puso en venta su ropa de marca en redes sociales para liberar espacio por una mudanza, tras vender uno de sus lujosos departamentos.
- La publicación de su asistente generó rumores de crisis económica, los cuales Ritó desmintió al explicar sus ingresos en OnlyFans y su actual renovación de estilo de vida.
- La artista avanza en la remodelación de su nuevo hogar y anticipó su inminente regreso a la televisión, en una etapa de renovación física y personal.
El presente de María Eugenia Ritó la tiene alejada de los shows de la televisión, pero no de su público. Desde las redes sociales, la exvedette interactúa activamente con sus seguidores a diario. Esta semana, se conoció que su asistente publicó un largo listado de pertenencias de la artista, que decidió deshacerse de prendas exclusivas y de marca para dar el siguiente paso en su vida.
La publicación de venta se hizo en Facebook desde la cuenta de su asistente, Ever Zelaya. En principio, causó cierta confusión y preocupación por la vedette, dado que se pensó en alguna urgencia económica. Sin embargo, Ritó contó que la decisión de deshacerse de ropa y otras pertenencias como calzado no respondía a una necesidad financiera, sino de espacio.
Por qué María Eugenia Ritó vendió su ropa
También en las redes sociales, Ritó compartió un mensaje a sus seguidores para eliminar la preocupación. “Me estoy mudando –dijo– y hay cosas que no voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios”. Anticipó, a la vez, que pronto volverá a la televisión y que se encuentra en buen estado, empezando sus días “bien temprano”.
La mediática se encuentra en un proceso casi de purificación y limpieza, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el físico. En la misma publicación, comentó que está cuidándose, haciéndose estudios y entrenando en el gimnasio. Toda su actividad va de la mano con el cambio que está a punto de hacer, porque lejos del apremio económico, Ritó acaba de vender uno de sus lujosos departamentos. Eso fue lo que la motivó a desprenderse de parte de la ropa que guardaba y a la que ya no le daba uso.
¿A qué se dedica María Eugenia Ritó?
Hace algunos años, Ritó anunció ser una de las impulsoras de la plataforma OnlyFans en Argentina. Allí, la modelo vende fotos y videos para un reducido grupo de suscriptores. Esto constituye, si no la principal, una de sus fuentes de ingresos. Además, comentó que el negocio le resulta redituable.
“Estoy con OnlyFans trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo”, detalló feliz. La plataforma parece generar tantos ingresos como para costear su estilo de vida. Actualmente, Ritó se encuentra remodelando su nueva casa para hacer la mudanza definitiva, a la que tampoco llevará todos los muebles que tenía.