María Eugenia Ritó vendió gran parte de su ropa de marca para mudarse

La mediática se encuentra en un proceso casi de purificación y limpieza, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el físico. En la misma publicación, comentó que está cuidándose, haciéndose estudios y entrenando en el gimnasio. Toda su actividad va de la mano con el cambio que está a punto de hacer, porque lejos del apremio económico, Ritó acaba de vender uno de sus lujosos departamentos. Eso fue lo que la motivó a desprenderse de parte de la ropa que guardaba y a la que ya no le daba uso.