A qué se dedica hoy María Eugenia Ritó: así está a sus 51 años la ex vedette

Sin apariciones en las grandes carteleras y con una presencia mediática atravesada 100% por las redes, Ritó se mantiene fiel al concepto de hacer de su imagen su carta de presentación. Después de haberse parado sobre las tablas con figuras destacadas de la historia del teatro argentino, como Antonio Gasalla, Zulma Faiad y Moria Casán; de haber estelarizado ficciones junto a Hugo Sofovich y Guillermo Francella; y de haber sido una de las favoritas de las ediciones de “Bailando por un sueño”, Ritó continúa con el mismo estilo que la convirtió en un fenómeno mediático.