A qué se dedica hoy María Eugenia Ritó: así está a sus 51 años la ex vedette

Resumen para apurados
- A los 51 años, la exvedette María Eugenia Ritó se reinventa hoy en Argentina como creadora de contenido digital en redes sociales tras alejarse de los escenarios tradicionales.
- La artista, estrella teatral de los años 2000, vende contenido en OnlyFans y se mantiene activa en redes, en medio de recientes disputas mediáticas con su colega Jésica Cirio.
- Este caso refleja la tendencia de figuras del espectáculo clásico de migrar a plataformas de pago para monetizar su vigencia y mantener autonomía frente a la TV tradicional.
La vedette que fue un éxito entre los años 2000 y 2010, cuyas obras en el teatro de revista agotaban entradas cada temporada, guarda gran parte de lo que fue su época dorada. Hace 30 años, María Eugenia Ritó debutaba en “Petardos”, el programa televisivo de sketches cortos centrado en el humor de doble sentido y la participación de reconocidas figuras de la comedia y de la revista. Hoy, a sus 51 años, la bailarina se reinventó, resguardando una esencia que la caracterizó desde sus inicios en el espectáculo.
Sin apariciones en las grandes carteleras y con una presencia mediática atravesada 100% por las redes, Ritó se mantiene fiel al concepto de hacer de su imagen su carta de presentación. Después de haberse parado sobre las tablas con figuras destacadas de la historia del teatro argentino, como Antonio Gasalla, Zulma Faiad y Moria Casán; de haber estelarizado ficciones junto a Hugo Sofovich y Guillermo Francella; y de haber sido una de las favoritas de las ediciones de “Bailando por un sueño”, Ritó continúa con el mismo estilo que la convirtió en un fenómeno mediático.
A qué se dedica hoy María Eugenia Ritó
Acaba de despegarse por un año de sus cinco décadas. Es que el mes pasado, Ritó cumplió años, pero en sus cuentas en Internet sigue mostrándose activa y en piel de diva. Bailes frente a cámara, desfiles, vida de influencer con tratamientos estéticos y –sobre todo– recuerdos de su pasado más exitoso, conforman el contenido con que Ritó deleita a sus miles de seguidores.
Eso sí: hace unos meses sufrió una baja en su llegada al público, luego de que Instagram cerrara su anterior perfil. El episodio, que tuvo lugar en mayo del año pasado, le valió la pérdida de miles de seguidores. Pero pudo renacer en su perfil digital y hoy cuenta con casi 95.000 seguidores en Instagram, 43.000 en X y 77.000 en TikTok.
Pero tal vez el perfil virtual más resonante, escandaloso y fiel a su carrera artística-mediática sea el que guarda en el que llama su “lugar secreto”. Es que Ritó tiene también un perfil activo en Only Fans, donde vende contenido en “una versión mucho más cercana, auténtica y provocadora” de sí misma, según ella misma describe en su perfil de esa red social.
María Eugenia Ritó dijo que Jesica Cirio le soltó la mano
Entre sus apariciones más recientes en la prensa bonaerense, Ritó se subió a la polémica de los dólares que guardaba Jesica Cirio en su casa. Pero lejos de tirar un salvavidas a la exesposa de Martín Insaurralde, Ritó aprovechó su espacio en los medios para hacer un reclamo.
La ex vedette recordó que en su juventud, cuando Cirio aún no terminaba de saltar a la fama, tuvieron un vínculo de gran proximidad. Ritó llegó incluso a presentarle amigos y productores de espectáculos que la ayudaron a ascender en su carrera. Pero el enojo llegó en cuanto Cirio tomó distancia y explicitó a su círculo de amigos que no quería que Ritó supiera de ella.
A más de 20 años de aquel vínculo, María Eugenia Ritó sigue enojada por el destrato que recibió de parte de quien consideraba una amiga.