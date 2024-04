Video: María Eugenia Ritó y Nazarena Vélez protagonizaron un fuerte cruce

Durante la última emisión de LAM (América), Ángel de Brito recordó la enemistad de la invitada y la panelista. "Antes del programa estaban discutiendo Ritó y Nazarena. Escuché una pequeña discusión, en el que se decían ‘porque me hiciste esto, porque no me seguís en Instagram...’". Inmediatamente, Vélez dijo: "Es que estuvimos tomando algo y como no almorcé bien, me pegó fuerte".