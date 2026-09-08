Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Fuiste un pequeño milagro”

Resumen para apurados
- Benjamín Vicuña homenajeó en Instagram a su hija Blanca este 8 de septiembre al cumplirse 14 años de su muerte, dedicándole una emotiva carta para honrar su memoria.
- Blanca falleció en 2012 fruto de su relación con Pampita. El actor compartió una foto inédita y relató cómo transmite sus recuerdos a sus otros cinco hijos.
- La publicación visibiliza el proceso de duelo parental a lo largo del tiempo, consolidando un mensaje público de resiliencia y homenaje continuo que conmueve a la audiencia.
A 14 años del fallecimiento de su hija mayor Blanca, Benjamín Vicuña compartió una foto inédita junto a ellay le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.
“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele. Dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es ocho y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, fue lo primero que escribió el actor en su publicación de Instagram.
Luego se dirigió directamente a su hija: “Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”.
El recuerdo de Blanca entre sus hermanos
En su mensaje, Vicuña también contó cómo sus hijos mantienen presente la memoria de su hermana mayor. Bautista (18), Beltrán (14) y Benicio (11), fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain, y Magnolia (8) y Amancio (6), a quienes tuvo con María Eugenia “China” Suárez, están conectados con el recuerdo de Blanca.
“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”, relató.
“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado. Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue”, expresó.
Y agregó: “Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café”.
El actor cerró su publicación con una reflexión sobre el paso del tiempo y la memoria de su hija: “Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”.
Las palabras estuvieron acompañadas por una tierna fotografía de padre e hija abrazados durante un almuerzo en un restaurante.