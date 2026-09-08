Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Fuiste un pequeño milagro”

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele. Dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es ocho y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, fue lo primero que escribió el actor en su publicación de Instagram.