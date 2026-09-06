Facundo Arana recordó los duros momentos en que su familia pasó hambre

Resumen para apurados
- En una entrevista con Infobae, el actor Facundo Arana reveló que su familia pasó hambre en su infancia luego de que su padre renunciara a su cargo de juez para acompañarlo más.
- El actor relató cómo su madre simulaba no tener apetito para cederle su plato de comida, una situación de sacrificio que comprendió y agradeció plenamente al llegar a la adultez.
- Estas vivencias forjaron su enfoque sobre la paternidad, priorizando el bienestar emocional de sus hijos y una relación armónica con su expareja María Susini hacia el futuro.
Facundo Arana estuvo en diálogo con Infobae e hizo un repaso por todos los aspectos de su vida. Su relación con María Susini tras la separación, la importancia de sus hijos, su presente profesional, sus problemas de salud y parte de su infancia y adolescencia. El gran impacto llegó cuando contó la poca conciencia que tenía sobre la difícil situación económica que atravesaba su familia.
Con un padre que fue juez y una madre que siempre lo trató, junto a sus hermanos, como “sus cachorros”, la familia creció en una burbuja de protección. Pero cuando su padre se enteró, por los maestros de Facundo, de que su hijo lo necesitaba, dejó su trabajo como juez y se dedicó a pasar más tiempo con sus hijos y su esposa.
La dura adolescencia de Facundo Arana
“Hubo épocas de vacas flacas”, recordó el actor en su entrevista, a raíz del relato de la renuncia de su padre. Según contó, su hombre de referencia siempre había tenido un perfil modesto. “Mi viejo fue un juez de un 504 usado. Jamás se compró un auto nuevo”, contó.
Respecto a su madre, en cambio, habló de un gesto difícil pero de protección que tuvo durante los años de su infancia. “Yo recuerdo perfectamente a mi vieja diciendo todas las noches: ‘No tengo más hambre’”, contó. Mientras tanto, él creía comer como un noble.
Pero en cuanto creció y volvió sobre su propia historia, lo reconoció. “De grande fui y le dije: ‘Ma, el «Ya no tengo más hambre» que me dijiste durante toda esta época… ¿Vos me ponías el plato de comida a mí?’. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No me pudo mentir”, relató con dureza y emoción. También reconoció que hoy tiene la suerte de poder agradecer y abrazar a su madre.
La crianza de los hijos de Facundo Arana
Hoy, los hijos de Facundo Arana con María Susini tienen 17 y 18 años. India, su hija mayor, vive viajando por el mundo. Los menores son dos: Yaco y Moro, mellizos. La crianza que eligieron darles, siempre estuvo pensada desde el amor. “Teníamos la idea de que los chicos tuvieran un alma sonriendo siempre y punto”, dijo sobre los acuerdos que tuvieron siempre con su expareja para inculcar valores y elegir su educación.
Sobre la época de estudiar desde casa, dijo que en un momento tuvieron que cambiar de formación. “Fue una prueba superada porque estuvo buenísimo. No es para todos, pero para el chico que lo necesita está buenísimo. A mí me hubiera venido increíble hacer homeschooling”, aseguró.
Aunque declaró no haberse reconciliado con Susini en lo romántico, sostuvo que siempre se llevarán bien porque tienen las prioridades claras y que hoy ambos son felices.