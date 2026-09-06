Facundo Arana recordó los duros momentos en que su familia pasó hambre

Pero en cuanto creció y volvió sobre su propia historia, lo reconoció. “De grande fui y le dije: ‘Ma, el «Ya no tengo más hambre» que me dijiste durante toda esta época… ¿Vos me ponías el plato de comida a mí?’. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No me pudo mentir”, relató con dureza y emoción. También reconoció que hoy tiene la suerte de poder agradecer y abrazar a su madre.