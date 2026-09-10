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Norte Rock 2026: se adelanta el horario por las condiciones climáticas en Tucumán

La organización informó que las puertas del Predio Castillo de Yerba Buena abrirán a las 15 este sábado 12 de septiembre.

NORTE ROCK. Por las condiciones climáticas, se adelanta el horario de inicio.
NORTE ROCK. Por las condiciones climáticas, se adelanta el horario de inicio.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • La organización del Norte Rock 2026 adelantó una hora el festival de este sábado 12 en Yerba Buena, Tucumán, debido a las condiciones climáticas desfavorables pronosticadas.
  • Las puertas abrirán a las 15:00 y los shows iniciarán a las 15:40 con La Belisario, cerrando Ciro y Los Persas. El canje de entradas comenzará sin cambios a partir de las 10:00.
  • El cambio busca garantizar la seguridad del público y artistas ante las lluvias. Se pide a los asistentes acudir temprano con ticket en mano para un ingreso ordenado.
Resumen generado con IA

Por las condiciones climáticas y el pronóstico meteorológico previsto para las próximas horas, la organización del Norte Rock 2026 decidió adelantar una hora el inicio de la jornada prevista para este sábado 12 de septiembre en el Predio Castillo de Yerba Buena.

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De esta manera, el ingreso del público comenzará a las 15, mientras que el escenario recibirá a los primeros artistas desde las 15.40. Según se informó, la medida busca priorizar el desarrollo integral del evento y el cuidado, la seguridad y el bienestar del público, los artistas, trabajadores y equipos técnicos.

Norte Rock 2026: el nuevo cronograma

Con el cambio de horario, el cronograma de presentaciones quedó establecido de la siguiente manera:

- 15.40: La Belisario

-16.30: La Llorona y su Jardín de Dragones

-17.20 : El Plan de la Mariposa

-18.40 : Ratones Paranoicos

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- 20.40: Ciro y Los Persas

- Finalización: 23.

Norte Rock 2026: cómo será el canje de entradas

El horario destinado al canje de entradas en el predio no tendrá modificaciones. A partir de las 10 se podrá realizar el canje y continuará habilitado hasta el final del evento.

De esta manera, quienes todavía tengan pendiente realizar el canje podrán hacerlo durante una amplia franja horaria.

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Desde la organización recomendaron al público llegar con anticipación, tener el ticket a mano y organizar previamente el ingreso para poder disfrutar de la jornada desde el comienzo.

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