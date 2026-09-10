Camila Plaate abre el jardín de La Llorona antes del Norte Rock: “La música es una razón para ponerle onda a este contexto tan cruel”

El horizonte de la banda mira hacia México. Desde hace meses organizan "La Guagua Chingona" para juntar fondos y viajar en noviembre. La conexión nació de las lecturas de Roberto Bolaño y Juan Rulfo, y suma el interés que le despertaron bandas actuales del país, como Diles Que No Me Maten y Perritos Genéricos. También hay algo que les llama de su cultura social y política. "México está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", reflexiona Plaate. A eso se agrega la leyenda que le da nombre a su banda: "La Llorona también es una historia que sucede allá. Nos sentimos allegados a encontrarnos con esa geografía, como un círculo que se completa", dice.