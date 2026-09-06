Madera, silicona o acero inoxidable: cuál es el utensilio de cocina más higiénico

La diferencia entre los materiales y sus usos

El acero inoxidable destaca por su superficie lisa, no porosa e impermeable, características que responden a las normativas de seguridad alimentaria al ser resistente al uso, a las altas temperaturas y muy sencillo de limpiar. A diferencia de otros insumos que sufren fisuras con el tiempo, este material se puede lavar de forma recurrente sin que retenga olores ni humedad de los alimentos, aunque para mantener la higiene resulta indispensable eliminar siempre todo resto de comida.