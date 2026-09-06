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Madera, silicona o acero inoxidable: cuál es el utensilio de cocina más higiénico

Cada material tiene sus ventajas según el uso diario, pero la clave para evitar bacterias está en el estado de conservación y la forma de lavado.

Madera, silicona o acero inoxidable: cuál es el utensilio de cocina más higiénico
Fuente: TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas determinaron hoy que el acero inoxidable es el utensilio de cocina más higiénico frente a madera o silicona, por su superficie impermeable que evita bacterias.
  • Aunque la silicona y la madera son seguras, acumulan riesgos si se agrietan o retienen humedad. La higiene depende de un lavado riguroso y del buen estado de cada pieza.
  • Adoptar materiales adecuados y renovar piezas dañadas reducirá la contaminación cruzada en los hogares, garantizando una mayor seguridad alimentaria a largo plazo.
Resumen generado con IA

Cada cocinero suele elegir herramientas distintas para la preparación de sus comidas, inclinándose por opciones de madera, silicona, plástico o metal. A pesar de estas preferencias, las propiedades higiénicas y la facilidad de desinfección varían de manera considerable según la composición de cada elemento. En este sentido, las piezas de acero inoxidable sobresalen por su practicidad, dado que impiden la absorción de fluidos, aromas o residuos alimenticios durante los lavados.

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Por su parte, las alternativas elaboradas con otros insumos no representan un riesgo para la salud si se utilizan adecuadamente. La silicona apta para gastronomía se caracteriza por su tolerancia a elevadas temperaturas y por carecer de porosidad, al tiempo que los implementos de madera resultan completamente aptos para el contacto con los alimentos siempre que reciban los cuidados y el mantenimiento correspondientes.

La diferencia entre los materiales y sus usos

El acero inoxidable destaca por su superficie lisa, no porosa e impermeable, características que responden a las normativas de seguridad alimentaria al ser resistente al uso, a las altas temperaturas y muy sencillo de limpiar. A diferencia de otros insumos que sufren fisuras con el tiempo, este material se puede lavar de forma recurrente sin que retenga olores ni humedad de los alimentos, aunque para mantener la higiene resulta indispensable eliminar siempre todo resto de comida.

La madera es un elemento tradicional en la cocina. Su estructura porosa no la vuelve insegura automáticamente por contar con componentes antimicrobianos. Su verdadero riesgo aparece cuando se agrieta o junta humedad, dificultando la limpieza e inocuidad. Para utilizar estos utensilios de forma segura, se requiere lavarlos a mano, secarlos totalmente y reemplazarlos apenas presenten grietas o roturas.

¿Y las espátulas de silicona?

La silicona de grado alimentario es una opción sumamente higiénica por no ser porosa, resistir el calor y poder lavarse en lavavajillas, ofreciendo la gran ventaja de no rayar los recipientes antiadherentes al cocinar. No obstante, al igual que con otros materiales, se recomienda sustituir la pieza de inmediato si presenta cortes, grietas o un desgaste visible.

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La elección del mejor material varía según la preparación, ya que el acero inoxidable puede dañar las sartenes antiadherentes donde la silicona resulta ideal. También aparece la necesidad crítica de evitar la contaminación cruzada lavando bien cualquier herramienta usada con carnes crudas antes de tocar alimentos listos para consumir.

En conclusión, la clave radica en utilizar utensilios fáciles de higienizar, conservarlos en buen estado y lavarlos correctamente tras cada uso.

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