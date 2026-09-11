Cómo hizo el FBI para descubrir a través de ChatGPT que un adolescente planeaba matar a sus compañeros

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación comenzó el 19 de agosto a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El reporte estaba relacionado con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con ChatGPT en la que manifestó su intención de realizar un tiroteo en un colegio y asesinar a sus compañeros.