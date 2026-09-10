“No mantiene una base”: “Fosa” Ferreyra cuestionó a Orfila y habló sobre el clima que rodea al plantel de San Martín

Resumen para apurados
- Nicolás Ferreyra, capitán de San Martín de Tucumán, criticó al DT Alejandro Orfila tras la práctica por rotar demasiado el equipo y relegar a los referentes en plena crisis.
- El reclamo surge tras caer ante Tristán Suárez y quedar fuera del Reducido. Ferreyra señaló que cambiar cuatro o cinco futbolistas por fecha desgasta la confianza del plantel.
- La tensión interna condiciona la convivencia del plantel antes del cruce clave ante Agropecuario, donde el equipo está obligado a ganar para calmar la presión de los hinchas.
Enojo, bronca y preocupación. Nicolás Ferreyra atraviesa una semana que difícilmente sea una más en San Martín. El capitán habló y, al hacerlo, expuso un conflicto que hasta ahora se movía puertas adentro. Después de la práctica en Cebil Redondo, sus palabras empezaron a recorrer los pasillos del complejo Natalio Mirkin: cuestionó las decisiones de Alejandro Orfila, puso en discusión la no elección de los referentes y apuntó contra la falta de una base estable. Todo ocurre antes del partido con Agropecuario, cuando San Martín está afuera del Reducido y necesita ganar en La Ciudadela.
La situación se vuelve todavía más sensible porque “Fosa” Ferreyra no habló desde afuera: es el capitán, uno de los futbolistas de mayor experiencia y una voz de peso en el vestuario. Por eso, cada definición sobre Orfila adquiere una dimensión distinta y deja abierta una pregunta inevitable sobre cómo continuará la convivencia durante una semana tan exigente y cargada de presión.
“Estoy pasando mucho estrés como capitán”, dijo Ferreyra en diálogo con LA GACETA. No fue una frase aislada. A medida que avanzó la charla, el defensor explicó que la presión por el presente deportivo se suma a una situación futbolística que, desde su mirada, genera dudas dentro del plantel. Y fue más allá: sostuvo que algunas decisiones del entrenador también pueden estar influyendo en la confianza del grupo.
“A mi punto de vista, la importancia de los jugadores de experiencia en un equipo al que no se le dan los resultados, para mí es fundamental”, afirmó. A partir de ahí, señaló directamente a Orfila. “Quizás hoy tenemos un entrenador en San Martín que por ahí no elige jugar con los jugadores de experiencia, que elige jugar con los chicos más jóvenes, con los chicos que salieron de las inferiores de San Martín, que por ahí no han vivido muchos de estos momentos”, sostuvo.
La cuestión no terminó allí. Ferreyra entiende que esos futbolistas pueden quedar expuestos a una presión para la que todavía no están preparados. “Quizás se encuentre con esa presión de muy chico, quizás se está apurando en el proceso de maduración de ellos”, agregó. El capitán reconoce que el entrenador tiene la autoridad para decidir, pero no ocultó sus diferencias. “Esas son decisiones del entrenador, los más grandes no podemos hacer nada al respecto, solamente apoyarlos, tratar de contenerlos y tratar de guiarlos”, explicó.
También hubo una crítica concreta al modo en que se arma el equipo. “Tenemos un entrenador que por ahí no mantiene una base de un equipo, que hace cuatro o cinco cambios por partido. Entran y salen jugadores”, cuestionó. “Por ahí ya se hace difícil salir a competir partido tras partido”, agregó.
La falta de continuidad
En esa explicación aparece una de las cuestiones que más preocupan al capitán. Ferreyra entiende que no se trata solamente de quién juega, sino de la continuidad que necesita un equipo para competir. Y, en la conversación con LA GACETA, “Fosa” también vinculó situaciones similares con Guillermo Rodríguez, Víctor Salazar, Diego Diellos, Nicolás Castro y Alan Cisnero. En su mirada, decisiones de ese tipo ayudan a explicar el momento irregular de San Martín.
“En un grupo que viene falto de confianza, quizás por algunas tomas de decisiones del entrenador y su cuerpo técnico, considero que una victoria el fin de semana sería crucial”, afirmó. La frase vuelve a unir ambos problemas desde su perspectiva: las decisiones del CT y un equipo que necesita recuperar seguridad. San Martín viene de ganarle a Chacarita, empatar con Güemes y perder frente a Tristán Suárez; ahora debe reaccionar contra Agropecuario.
“La presión no te voy a mentir, se siente. Los hinchas la hacen sentir y con justa razón. San Martín te exige siempre estar en zona de Reducido, hoy no lo estamos y el hincha te lo transmite”, explicó. Por eso, Ferreyra sostiene que los experimentados deberían tener un papel central. “Según mi punto de vista, los jugadores de experiencia serían los más indicados para jugar este tipo de partidos porque La Ciudadela es un estadio que pesa, la gente se hace sentir”, aseguró.
Autocrítica con el hincha de San Martín
Sin embargo, el capitán también asumió la responsabilidad del plantel. “Yo creo que los principales responsables somos nosotros, los jugadores”, remarcó. Y dejó en claro que sus cuestionamientos a Orfila no significan que haya perdido la confianza en sus compañeros. “Desde el día uno confío en este equipo, confío más que nada en los jugadores en los que estamos, en los que ponemos la cara en la cancha, en el día a día, en los entrenamientos”, sostuvo.
Ahora todo quedará expuesto en los próximos entrenamientos en Bolívar y Pellegrini. Allí, mientras Orfila define el equipo para recibir a Agropecuario, las palabras del capitán ya forman parte del escenario. Ferreyra no habló de una ruptura ni dijo que el vestuario esté dividido, pero sí dejó una diferencia difícil de ignorar y cuestionó decisiones que considera importantes en la falta de regularidad.
“Sería crucial ganar el fin de semana. Estamos obligados a ganar el fin de semana para seguir ahí prendidos en los puestos de Reducido”, afirmó. El triunfo también serviría para devolver tranquilidad puertas adentro y hacia las tribunas. “Que tengan fe, que nosotros estamos haciendo lo imposible para entrar”, pidió.
Y cerró con una promesa que, después de una charla tan fuerte, adquiere otro peso. “Que sigan apoyando como lo hicieron hasta ahora, que nosotros les damos nuestra palabra que no los defraudaremos”, concluyó.