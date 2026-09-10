“No mantiene una base”: “Fosa” Ferreyra cuestionó a Orfila y habló sobre el clima que rodea al plantel de San Martín

“A mi punto de vista, la importancia de los jugadores de experiencia en un equipo al que no se le dan los resultados, para mí es fundamental”, afirmó. A partir de ahí, señaló directamente a Orfila. “Quizás hoy tenemos un entrenador en San Martín que por ahí no elige jugar con los jugadores de experiencia, que elige jugar con los chicos más jóvenes, con los chicos que salieron de las inferiores de San Martín, que por ahí no han vivido muchos de estos momentos”, sostuvo.