Sobrevivió a varias crisis económicas, vio pasar futuros Pumas y se renueva: el Veco Villegas va por su 39ª edición

Pablo Acuña podría sentarse durante horas a enumerar nombres. Algunos llegaron al Veco Villegas siendo apenas juveniles y años después vistieron la camiseta de Los Pumitas o Los Pumas. Otros quedaron asociados a una final, un try o una patada. Cambiaron los jugadores, los entrenadores, las reglas y hasta la manera de entender el rugby. Hay algo, sin embargo, que continúa sucediendo cada noviembre: los chicos quieren llegar a Tucumán. Ese quizás sea el mayor triunfo de un torneo que entre el 21 y el 23 de noviembre disputará su 39ª edición.