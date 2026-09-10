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Hasta $500.000 por una foto: cómo participar del concurso que busca retratar Tucumán

La tercera edición de “SMT En Foco” abrió su convocatoria para mayores de 16 años que residan en Tucumán. Hay tiempo hasta el 25 de septiembre para presentar imágenes en dos categorías: ciudad y naturaleza.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Calles, edificios, personajes, flores y paisajes urbanos pueden convertirse en la próxima foto ganadora. / LA GACETA, DIEGO ARÁOZ
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Calles, edificios, personajes, flores y paisajes urbanos pueden convertirse en la próxima foto ganadora. / LA GACETA, DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó el concurso "SMT En Foco" hasta el 25 de septiembre, con premios de hasta $500.000 para retratar la identidad de la ciudad.
  • El certamen, en su tercera edición, cuenta con dos categorías y prohíbe la IA. Un jurado preseleccionará las obras y los vecinos definirán a los ganadores en redes sociales.
  • La iniciativa premiará a aficionados y profesionales en octubre, buscando conformar un patrimonio visual contemporáneo representativo de la capital tucumana.
Resumen generado con IA

¿Qué imagen usarías para mostrar cómo es Tucumán? Una calle, una plaza, un edificio, una flor, un personaje o esa escena cotidiana que muchas veces pasa desapercibida puede convertirse en una de las fotografías ganadoras de “SMT En Foco 2026”.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió la convocatoria para la tercera edición del concurso fotográfico, destinado a profesionales y aficionados. Hay tiempo hasta el 25 de septiembre para participar y competir por premios de hasta $500.000.

La propuesta está organizada por la Dirección de Comunicación No Tradicional y busca reunir imágenes que retraten distintos aspectos de la ciudad. La convocatoria está abierta a personas mayores de 16 años que residan en Tucumán, sin importar su nacionalidad.

Dos formas de retratar la ciudad

Este año habrá dos categorías. Cada una propone una mirada diferente sobre San Miguel de Tucumán.

SMT En Foco está pensada para fotografías de la vida urbana: calles, arquitectura, espacios públicos, personajes, actividades, escenas cotidianas y lugares emblemáticos.

SMT En Flor, en cambio, pone la mirada sobre el arbolado, las flores, la vegetación, los parques y los espacios verdes que forman parte del paisaje urbano.

Las fotografías deberán ser nuevas y originales y cumplir con los requisitos establecidos en las bases. Además, no se aceptarán imágenes creadas con Inteligencia Artificial.

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Cuánto se puede ganar

Cada categoría tendrá tres fotografías ganadoras.

El primer premio será de $500.000, el segundo de $300.000 y el tercero de $200.000.

La convocatoria busca premiar distintas formas de mirar la ciudad y, al mismo tiempo, reunir registros que formen parte de un patrimonio visual contemporáneo de San Miguel de Tucumán.

Cómo participar

La inscripción es virtual y estará disponible hasta el 25 de septiembre de 2026. Para presentar una fotografía hay que completar el formulario online y respetar las condiciones indicadas en las bases.

Una vez finalizada la convocatoria, la organización realizará una revisión técnica para comprobar que las obras cumplan con los requisitos. Después llegará la selección del jurado.

Las fotografías preseleccionadas serán evaluadas de manera anónima por un jurado especializado, que elegirá tres imágenes de cada categoría.

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El voto final queda en manos de los vecinos

La última etapa tendrá una particularidad: las seis fotografías finalistas llegarán a las redes sociales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Allí, los vecinos podrán votar por sus favoritas y definir el orden de mérito de cada categoría. De esa instancia surgirán los primeros, segundos y terceros puestos.

La ceremonia de premiación y entrega de distinciones está prevista para octubre.

Para quienes disfrutan de la fotografía, la propuesta ofrece una consigna simple: salir a mirar Tucumán con otros ojos y encontrar una imagen capaz de contar algo de la ciudad.

A veces puede ser una postal conocida. Otras veces, una escena que ocurre todos los días y que nadie había mirado demasiado. Esta vez, esa mirada puede valer hasta $500.000.

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