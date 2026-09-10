Martín Etchevers: "La confianza sigue siendo el activo más valioso que tiene un medio de comunicación"

Resumen para apurados
- En Tucumán, el titular de Adepa, Martín Etchevers, inauguró la 64ª Asamblea General para advertir sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y la democracia.
- La entidad denuncia que las plataformas tecnológicas usan contenidos periodísticos sin retribución justa y potencian la desinformación mediante algoritmos y contenidos falsos.
- Etchevers remarcó que la supervivencia democrática exigirá consensuar un modelo sostenible donde la ética y la confianza sigan diferenciando al oficio frente a la IA.
Defender la libertad de expresión y las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo profesional. La función histórica de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) fue expuesta, una vez más, en la Asamblea de la entidad. Reunidos en esta ciudad, los socios de la organización escucharon la exposición de Martín Etchevers, presidente de la institución, al inaugurars la 64ª Asamblea General.
Además de un repaso de lo realizado por la institución durante el último año, en su informe de Presidencia Etchevers planteó que la industria cambio para siempre a partir de la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la comunicación que llega a la sociedad. “La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana. Cambiaron los buscadores. Cambiaron las plataformas. Cambió la forma en que las personas descubren, consumen y comparten información. Se hizo más fácil y más peligroso producir contenido falso, amplificar campañas de desinformación, enmascarar propaganda con barniz informativo. Se hizo más lucrativo viralizar contenido sensacionalista y de impacto que favorecer la reflexión ponderada, el apego a los hechos, la investigación real o el análisis equilibrado. Los algoritmos potenciaron las cámaras de eco, la indignación y la bronca, la polarización social y política”, alertó en una descripción de lo que se evidencia, cotidianamente, en las redes sociales y en el resto de las plataformas digitales.
Según indicó el ejecutivo, el contenido de los medios sigue requiriendo la inversión y el profesionalismo para estar en el lugar de los hechos, investigar lo que está oculto, producir análisis y miradas inéditos, contando con una curaduría y una responsabilidad editorial. “Son los pocos que brindan hechos verificados, lecturas validadas, certezas y confiabilidad en un entorno saturado de operaciones, campañas y alucinaciones”, expuso en su rendición de cuentas. “Ese valor que aún -y yo diría más que nunca- le agregamos a la conversación pública está en peligro porque es apropiado por los grandes jugadores tecnológicos sin ningún tipo de proporcionalidad. Este es un problema que viene desde hace ya 25 años, pero que en los últimos tres se ha potenciado de una manera exponencial”, alertó.
Frente a ese escenario, Adepa tenía dos caminos posibles, describió:
-Limitarse a observar los acontecimientos y pertenecer al lote de países, entidades y medios que esperan pasar la ola global para subirse de alguna manera a la misma, peleando por la supervivencia en el camino.
-O intentar configurar un escenario donde fuera posible impulsar los debates, promover las negociaciones, acelerar los acuerdos de industria, evangelizar a los poderes del Estado, a la opinión pública y al establishment sobre el valor que le ofrecemos a las plataformas y el derecho de propiedad intelectual que nos asiste, con el valor estratégico y democrático, pero también con el valor económico que ello conlleva.
“Ese fue el espíritu que viene orientando nuestro trabajo desde aquella reunión en la sede de Adepa en 2017, bajo la presidencia de Daniel Dessein (presidente del directorio de LA GACETA), cuando dueños y directivos de medios nos juntamos para decidir tomar protagonismo en el reclamo a una distribución más equilibrada de valor entre medios, plataformas, redes y buscadores”, recordó.
En suma, Etchevers expresó que, en estos años, “ha quedado claro que los medios y el periodismo profesional vivimos en el mundo bajo una combinación de riesgos y desafíos que amenazan no solo nuestra tarea, sino también la calidad de la información de la sociedad, del debate público y en definitiva de la densidad democrática”.
En la inauguración, Etchevers estuvo acompañado por el tesorero, Juan Carlos Fernández Llano, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y anfitrión del encuentro, Daniel Dessein, y por la secretaria general Ana Tronfi. El titular de la entidad señaló que se observó una tormenta perfecta en la que se combinan “poderes políticos -a nivel global, regional y local- cada vez más fragmentados, polarizados y antagonistas…, que se sienten cómodos en la dinámica del clickbait, del impacto y la confrontación, trascendiendo muchas veces el legítimo intercambio de opiniones y la discusión de hechos, para naturalizar los ataques ad hominen, los agravios y los insultos a aquel que exprese cualquier disonancia”. A eso se sumó una “disrupción tecnológica que está modificando todos los aspectos de la vida humana, primero con la digitalización e internet, luego con la virtualidad, y ahora de manera radical con la inteligencia artificial, que directamente sustituye en muchos aspectos la actividad y el trabajo humano, maximizando su productividad en diversos aspectos pero deshumanizándolo en otros”. En ese sentido, advirtió que, con la IA, “la tecnología se convirtió en una herramienta de exacción ilegal, que se nutrió de nuestras inversiones en análisis, investigación, opinión y cobertura profesional de los hechos para dar respuestas autónomas que prescinden de nuestras marcas y de nuestro trabajo de edición editorial”. De no corregirse, esa conducta “significará no solo una estocada seria para el periodismo sino para la calidad de la conversación pública, para la auditoría del poder y para el futuro de la democracia”, planteó.
En otro párrafo de su mensaje, Etchevers detalló que, en la actualidad, defender la libertad de expresión también significa defender las condiciones que hacen posible la existencia del periodismo. “No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles. No hay información confiable sin redacciones fuertes. Y no hay democracia saludable cuando desaparecen las voces locales que interpretan la realidad de sus comunidades”, resaltó.
Al final de su informe, el presidente de Adepa expuso que el futuro no está escrito y que depende de cada uno de los medio. Cada revolución tecnológica cambió la forma de hacer periodismo. La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó a la radio. Internet no reemplazó al periodismo. Y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará”, indicó. Y continuó: “es una disrupción de una dimensión como nunca hemos visto, que pone en riesgo nuestra propia supervivencia. Pero tengo la esperanza, y más aún la convicción, de que las democracias occidentales van a encontrar un modelo para que el periodismo profesional pueda seguir cumpliendo su función. Y nuestro rol como industria en la búsqueda de ese camino es irremplazable”. “Cambiarán las herramientas. Cambiarán los formatos. Cambiarán las plataformas. Cambiarán los modelos de negocio. Pero seguirá existiendo una necesidad irremplazable: la necesidad de contar con periodistas capaces de verificar información, contextualizar los hechos, investigar, explicar la realidad y ejercer un criterio editorial independiente”, enfatizó.
Finalmente, trazó un paralelismo entre el valor del periodismo y la IA. “La inteligencia artificial puede responder preguntas. Puede resumir documentos. Puede generar textos. Pero no puede reemplazar la responsabilidad ética del periodista. No puede construir confianza. Y la confianza sigue siendo el activo más valioso que tiene un medio de comunicación”, finalizó.