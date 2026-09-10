Martín Etchevers: "La confianza sigue siendo el activo más valioso que tiene un medio de comunicación"

En la inauguración, Etchevers estuvo acompañado por el tesorero, Juan Carlos Fernández Llano, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y anfitrión del encuentro, Daniel Dessein, y por la secretaria general Ana Tronfi. El titular de la entidad señaló que se observó una tormenta perfecta en la que se combinan “poderes políticos -a nivel global, regional y local- cada vez más fragmentados, polarizados y antagonistas…, que se sienten cómodos en la dinámica del clickbait, del impacto y la confrontación, trascendiendo muchas veces el legítimo intercambio de opiniones y la discusión de hechos, para naturalizar los ataques ad hominen, los agravios y los insultos a aquel que exprese cualquier disonancia”. A eso se sumó una “disrupción tecnológica que está modificando todos los aspectos de la vida humana, primero con la digitalización e internet, luego con la virtualidad, y ahora de manera radical con la inteligencia artificial, que directamente sustituye en muchos aspectos la actividad y el trabajo humano, maximizando su productividad en diversos aspectos pero deshumanizándolo en otros”. En ese sentido, advirtió que, con la IA, “la tecnología se convirtió en una herramienta de exacción ilegal, que se nutrió de nuestras inversiones en análisis, investigación, opinión y cobertura profesional de los hechos para dar respuestas autónomas que prescinden de nuestras marcas y de nuestro trabajo de edición editorial”. De no corregirse, esa conducta “significará no solo una estocada seria para el periodismo sino para la calidad de la conversación pública, para la auditoría del poder y para el futuro de la democracia”, planteó.