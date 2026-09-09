“La IA podría matar a todos los humanos”: la inquietante advertencia desde Anthropic y OpenAI

Críticas al ritmo del desarrollo y la falta de regulación

Coxon advirtió a The Wall Street Journal que “estamos en camino a muchos de los escenarios más agresivos, donde a fines del año que viene las cosas ya podrían estar fuera de control”. El experto consideró que ingresar en esa fase crítica “es una apuesta soberbia que no debería lanzarse desde el Slack de una empresa privada”. Asimismo, criticó la infraestructura operativa señalando que “Es una locura que esto tenga que pasar en las MacBooks de unos ingenieros que viven en San Francisco, en vez de en un búnker en el desierto como donde hacían el Proyecto Manhattan”.