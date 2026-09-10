Endeavor NOA: jóvenes emprendedores contaron sus proyectos y sus miedos frente a la inteligencia artificial

Entre los asistentes hubo numerosos jóvenes que actualmente cursan los primeros años de la universidad y también estudiantes que atraviesan el último año del colegio secundario. Durante el evento se mostraron especialmente interesados en las historias de quienes pasaron por el escenario, atentos a los obstáculos que enfrentaron, las decisiones que tomaron y las herramientas que utilizaron para transformar una idea en un proyecto.