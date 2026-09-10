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Endeavor NOA: jóvenes emprendedores contaron sus proyectos y sus miedos frente a la inteligencia artificial

Estudiantes de secundaria y universitarios participaron de la jornada, compartieron iniciativas y debatieron sobre el impacto de la tecnología en el futuro laboral.

ENDEAVOR NOA. Jóvenes emprendedores: sus sueños, proyectos y dudas frente al avance de la inteligencia artificial
ENDEAVOR NOA. Jóvenes emprendedores: sus sueños, proyectos y dudas frente al avance de la inteligencia artificial
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jóvenes estudiantes participaron de Endeavor NOA en Jujuy para presentar sus proyectos y debatir sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial.
  • En talleres y espacios de networking, los asistentes expusieron iniciativas que van desde marketing hasta estética, analizando a la IA como riesgo u oportunidad de negocio.
  • El encuentro visibiliza a una nueva generación que emprende antes de terminar sus estudios y busca adaptarse a la transformación digital del mercado.
Resumen generado con IA

La Experiencia Endeavor NOA 2026 no solo tuvo emprendedores sobre el escenario. A lo largo de la jornada, los espacios de networking, las charlas y el intercambio de experiencias también convocaron a una generación que comienza a pensar su futuro profesional mucho antes de terminar sus estudios.

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Entre los asistentes hubo numerosos jóvenes que actualmente cursan los primeros años de la universidad y también estudiantes que atraviesan el último año del colegio secundario. Durante el evento se mostraron especialmente interesados en las historias de quienes pasaron por el escenario, atentos a los obstáculos que enfrentaron, las decisiones que tomaron y las herramientas que utilizaron para transformar una idea en un proyecto.

El entusiasmo se hizo evidente en cada una de las charlas. Para muchos de estos jóvenes, la posibilidad de escuchar directamente a emprendedores y empresarios representó también una oportunidad para imaginar sus propios caminos.

Los miedos de una generación que quiere emprender

En una de las charlas, estudiantes compartieron con La Gaceta cuáles son sus principales preocupaciones a la hora de pensar en un emprendimiento. Y hubo un tema que apareció de manera recurrente: la inteligencia artificial.

Lucía, que actualmente cursa el último año del colegio, sueña con desarrollar un emprendimiento dedicado a la promoción de marcas a través de las redes sociales. Su proyecto contempla reunir diseñadores gráficos, influencers y un equipo de marketing capaz de trabajar en conjunto para potenciar a distintas empresas.

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Pero detrás de ese sueño aparece un interrogante que atraviesa a buena parte de quienes buscan insertarse en el mercado laboral: qué sucederá si la inteligencia artificial continúa avanzando.

El temor de Lucía es que, en el futuro, estas herramientas puedan realizar buena parte de las tareas que actualmente llevan adelante los profesionales y que, como consecuencia, algunos puestos de trabajo dejen de ser necesarios. “Ya veo que monto una empresa y la IA lo hace todo. Chau proyecto”, dijo.

Su preocupación refleja uno de los grandes debates que atraviesan actualmente al mundo del trabajo: si la inteligencia artificial terminará reemplazando determinadas funciones o si, por el contrario, abrirá nuevas posibilidades para quienes sepan incorporarla a sus proyectos.

Una oportunidad para entrar al mundo inmobiliario

Lucas tiene otro objetivo. Su intención es incursionar en el mundo inmobiliario y, para eso, proyecta estudiar una carrera que le permita incorporar herramientas de inteligencia artificial al desarrollo de su futuro proyecto.

En su caso, la tecnología no aparece como una amenaza, sino como una herramienta que podría ayudarlo a construir una propuesta diferente.

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Esa mirada estuvo presente durante buena parte de la Experiencia Endeavor: la IA como una tecnología capaz de modificar procesos, generar nuevos negocios y ofrecer soluciones que hasta hace algunos años parecían difíciles de imaginar.

Para los jóvenes que participaron del evento, conocer esas experiencias también significó acercarse a un mundo empresarial que muchas veces observan desde afuera.

Emilia ya dio el primer paso

Emilia, en cambio, no necesita imaginar cómo sería tener un emprendimiento. Ya lo hizo.

Actualmente cursa el último año del colegio y hace dos años decidió poner en marcha su propio local de uñas: “Nails Chloé”. Mientras continúa con sus estudios, trabaja y ahorra con un objetivo concreto: ampliar su proyecto.

A diferencia de sus compañeros, cuando aparece la discusión sobre la inteligencia artificial, Emilia responde con una sonrisa y una certeza: la tecnología todavía no puede pintar las uñas como lo hace ella.

Su proyecto, sin embargo, va mucho más allá del servicio que ofrece actualmente. Su intención es utilizar los ahorros obtenidos con su trabajo para abrir un salón y sumar nuevas disciplinas, entre ellas peluquería y make up.

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Su historia representa otra de las caras que tuvo la jornada: la de jóvenes que no esperan terminar sus estudios para comenzar a construir una idea propia.

Networking para aprender, conectar y proyectar

Los espacios de networking tuvieron un papel importante durante la Experiencia Endeavor. Allí, los asistentes pudieron intercambiar experiencias, conocer otros proyectos y acercarse a emprendedores que ya atravesaron algunas de las etapas que ellos recién comienzan a imaginar.

Para los estudiantes, esos encuentros tuvieron un valor particular. No se trató solamente de escuchar una charla, sino de poder conversar, preguntar y conocer de primera mano cómo se construye un emprendimiento, cuáles son sus dificultades y qué decisiones pueden marcar la diferencia.

La presencia de jóvenes también mostró que el ecosistema emprendedor del NOA tiene una nueva generación que comienza a involucrarse cada vez más temprano.


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