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La actividad industrial cayó 4,9% en julio: qué sectores explican la baja

Según el Indec, el índice acumuló una disminución del 2,6% respecto del mismo período de 2025.

Fuerte caída de la industria en julio.
Fuerte caída de la industria en julio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, el Indec informó que la actividad industrial cayó 4,9% interanual en julio por el desplome productivo en 12 de los 17 sectores manufactureros relevados.
  • La baja fue liderada por maquinaria (-26,7%) y textiles, acumulando una merma del 2,6% en 2026, pese a repuntes en petróleo (+8,1%) y papel (+7,1%).
  • La persistente contracción en la mayoría de los rubros fabriles profundiza la recesión del sector y posterga la reactivación productiva para el resto del año.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la actividad industrial registró una nueva contracción interanual durante julio de 2026. En los primeros siete meses del año, la producción acumuló una disminución del 2,6% respecto del mismo período de 2025.

En el séptimo mes del año, 12 de las 17 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, las principales disminuciones correspondieron a “Maquinaria y equipo”, que registró una baja del 26,7%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída del 31,4%; y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, que retrocedió 15,9%.

El informe señaló que también registraron descensos en “Productos minerales no metálicos”, 12,6%; “Productos de caucho y plástico”, 9,1%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 9,1%; y “Productos de metal”, 8,4%.

La lista de sectores con variaciones negativas se completó con “Productos textiles”, que cayó 13,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 5,4%; “Sustancias y productos químicos”, 1,3%; “Alimentos y bebidas”, 0,5%; y “Productos de tabaco”, 12,3%.

Cuatro sectores mostraron resultados positivos

En contraste con el comportamiento general de la industria, cuatro divisiones presentaron incidencias positivas durante julio. “Madera, papel, edición e impresión” registró un crecimiento del 7,1%, mientras que “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” avanzó 8,1%.

A su vez, “Industrias metálicas básicas” mostró una suba del 1,6% y “Otro equipo de transporte” tuvo una mejora del 2,6%.

La producción acumuló una baja del 2,6% en siete meses

El resultado de julio se reflejó también en el acumulado del año. Entre enero y julio de 2026, el IPI manufacturero presentó una disminución del 2,6% respecto de igual período de 2025.

El dato de julio marca así una caída interanual del 4,9% en la producción industrial manufacturera, en un escenario en el que la mayoría de las divisiones relevadas mostró retrocesos frente al mismo mes del año anterior.

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