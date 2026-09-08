La actividad industrial cayó 4,9% en julio: qué sectores explican la baja

En el séptimo mes del año, 12 de las 17 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, las principales disminuciones correspondieron a “Maquinaria y equipo”, que registró una baja del 26,7%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída del 31,4%; y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, que retrocedió 15,9%.