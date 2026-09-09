¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? Rock, folclore y gastronomía en septiembre
Desde este viernes, Tucumán tendrá propuestas para todos los gustos: Ciro y Los Persas hasta la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá. Además, habrá peñas, festivales criollos y música en distintos puntos de la provincia.
Resumen para apurados
- Tucumán despliega este fin de semana una nutrida cartelera con el Norte Rock, la Fiesta Nacional de la Empanada y peñas tradicionales para atraer al público.
- Las actividades integran el Septiembre Musical y combinan opciones gratuitas con shows pagos como Ciro y Los Persas, Los Tekis y destrezas gauchas en Trancas.
- Estas propuestas impulsan el turismo interno y la gastronomía regional, anticipando los festejos por el aniversario de Alderetes del próximo fin de semana.
¿Rock, empanadas, folclore o una fiesta que termine cuando salga el sol? Este fin de semana, Tucumán ofrece un poco de todo. La agenda incluye recitales con bandas nacionales, celebraciones populares y encuentros criollos en distintos puntos de la provincia.
Entre las propuestas se destacan el Norte Rock, la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá y dos festivales en Trancas. Hay opciones gratuitas y otras con entradas desde $10.000, así que solo queda elegir dónde pasar el fin de semana.
Septiembre Musical: un mes a puro arte
La 66° edición del Septiembre Musical comenzó el 3 de septiembre y continuará hasta el 4 de octubre. El festival reúne distintas propuestas culturales y musicales a lo largo de la provincia y es una de las citas principales del calendario tucumano.
Norte Rock: una noche con grandes nombres
El sábado 12 de septiembre, Tucumán tendrá una cita con el rock nacional. Cerveza Norte Rock 2026 reunirá a Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa.
Las entradas online parten desde $60.000 y pueden adquirirse a través de Norte Ticket.
Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá
Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre se realizará la 47° Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, con entrada gratuita.
La cartelera tendrá a Destino San Javier, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Valentina Márquez, Los Sacheros y Enrique Maza, entre otros artistas.
La propuesta combinará música, tradición y gastronomía, con la empanada tucumana como protagonista.
Circus Peña: música toda la madrugada
El sábado 12 será el turno de Circus Peña – Modo Festival, en el Club Matienzo, ubicado en avenida Papa Francisco 300, San Miguel de Tucumán.
La propuesta comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 6 de la mañana. La grilla incluye a Valentina Márquez, Los Manseros Santiagueños y Enrique Maza, además de DJ Luciano Pombo, academias en vivo y propuestas gastronómicas.
La entrada general tiene un valor de $20.000 por persona.
Dos fiestas en Trancas
En Gonzalo, Trancas, el sábado 12 se realizará la 3° Fiesta de la Pialada Criolla. Durante la jornada habrá desfile de agrupaciones gauchas, juegos y destrezas criollas, almuerzo, concurso de pialada y un festival popular.
La música estará a cargo de Grupo K'ntus, Pedro Acosta, Ecos de Gonzalo, Cristal y la Nueva Sensación, Estampa Chamamecera, Miky JR. y su Banda, Álvaro Jiménez y su Furia Santiagueña y Agua y Sol.
La entrada tendrá un valor de $12.000.
Trancas también tendrá otra propuesta criolla el sábado. En el predio “Mi Ángel Mateo”, en La Cañada – Las Arcas, se realizará el 5° Festival de la Espuela.
La actividad comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 5 de la mañana. La entrada costará $10.000, mientras que los gauchos montados tendrán acceso gratuito.
Alderetes también prepara su aniversario
La agenda continuará la semana siguiente con los festejos por el 39° aniversario de la ciudad de Alderetes.
El sábado 19 de septiembre se presentará Sergio Galleguillo, mientras que el domingo 20 será el turno de LBC y Euge Quevedo.
El festejo también tendrá artistas locales, feria de artesanos y emprendedores. La entrada será gratuita.
Entre música, gastronomía, rock, folclore y tradición, Tucumán tendrá propuestas durante todo el mes. Hay opciones gratuitas y otras con entradas desde $10.000, con artistas nacionales y encuentros que recorren distintos puntos de la provincia.
Septiembre todavía tiene mucha música por delante: solo falta elegir el plan.