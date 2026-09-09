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¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? Rock, folclore y gastronomía en septiembre

Desde este viernes, Tucumán tendrá propuestas para todos los gustos: Ciro y Los Persas hasta la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá. Además, habrá peñas, festivales criollos y música en distintos puntos de la provincia.

FESTIVALES. Septiembre llega con una agenda cargada de música y propuestas para todos los gustos. / FIESTA DE LA EMPANADA FAMAILLÁ
FESTIVALES. Septiembre llega con una agenda cargada de música y propuestas para todos los gustos. / FIESTA DE LA EMPANADA FAMAILLÁ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán despliega este fin de semana una nutrida cartelera con el Norte Rock, la Fiesta Nacional de la Empanada y peñas tradicionales para atraer al público.
  • Las actividades integran el Septiembre Musical y combinan opciones gratuitas con shows pagos como Ciro y Los Persas, Los Tekis y destrezas gauchas en Trancas.
  • Estas propuestas impulsan el turismo interno y la gastronomía regional, anticipando los festejos por el aniversario de Alderetes del próximo fin de semana.
Resumen generado con IA

¿Rock, empanadas, folclore o una fiesta que termine cuando salga el sol? Este fin de semana, Tucumán ofrece un poco de todo. La agenda incluye recitales con bandas nacionales, celebraciones populares y encuentros criollos en distintos puntos de la provincia.

Entre las propuestas se destacan el Norte Rock, la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá y dos festivales en Trancas. Hay opciones gratuitas y otras con entradas desde $10.000, así que solo queda elegir dónde pasar el fin de semana.

Septiembre Musical: un mes a puro arte

La 66° edición del Septiembre Musical comenzó el 3 de septiembre y continuará hasta el 4 de octubre. El festival reúne distintas propuestas culturales y musicales a lo largo de la provincia y es una de las citas principales del calendario tucumano.

Shows en vivo en Tucumán: guía para disfrutar del Septiembre Musical

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Norte Rock: una noche con grandes nombres

El sábado 12 de septiembre, Tucumán tendrá una cita con el rock nacional. Cerveza Norte Rock 2026 reunirá a Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa.

Las entradas online parten desde $60.000 y pueden adquirirse a través de Norte Ticket.

Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá

Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre se realizará la 47° Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, con entrada gratuita.

La cartelera tendrá a Destino San Javier, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Valentina Márquez, Los Sacheros y Enrique Maza, entre otros artistas.

La propuesta combinará música, tradición y gastronomía, con la empanada tucumana como protagonista.

Con entrada libre y gratuita, vuelve la Fiesta Nacional de la Empanada de Famaillá

Con entrada libre y gratuita, vuelve la Fiesta Nacional de la Empanada de Famaillá

Circus Peña: música toda la madrugada

El sábado 12 será el turno de Circus Peña – Modo Festival, en el Club Matienzo, ubicado en avenida Papa Francisco 300, San Miguel de Tucumán.

La propuesta comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 6 de la mañana. La grilla incluye a Valentina Márquez, Los Manseros Santiagueños y Enrique Maza, además de DJ Luciano Pombo, academias en vivo y propuestas gastronómicas.

La entrada general tiene un valor de $20.000 por persona.

Dos fiestas en Trancas

En Gonzalo, Trancas, el sábado 12 se realizará la 3° Fiesta de la Pialada Criolla. Durante la jornada habrá desfile de agrupaciones gauchas, juegos y destrezas criollas, almuerzo, concurso de pialada y un festival popular.

La música estará a cargo de Grupo K'ntus, Pedro Acosta, Ecos de Gonzalo, Cristal y la Nueva Sensación, Estampa Chamamecera, Miky JR. y su Banda, Álvaro Jiménez y su Furia Santiagueña y Agua y Sol.

La entrada tendrá un valor de $12.000.

Trancas también tendrá otra propuesta criolla el sábado. En el predio “Mi Ángel Mateo”, en La Cañada – Las Arcas, se realizará el 5° Festival de la Espuela.

La actividad comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 5 de la mañana. La entrada costará $10.000, mientras que los gauchos montados tendrán acceso gratuito.

Alderetes también prepara su aniversario

La agenda continuará la semana siguiente con los festejos por el 39° aniversario de la ciudad de Alderetes.

El sábado 19 de septiembre se presentará Sergio Galleguillo, mientras que el domingo 20 será el turno de LBC y Euge Quevedo.

El festejo también tendrá artistas locales, feria de artesanos y emprendedores. La entrada será gratuita.

Entre música, gastronomía, rock, folclore y tradición, Tucumán tendrá propuestas durante todo el mes. Hay opciones gratuitas y otras con entradas desde $10.000, con artistas nacionales y encuentros que recorren distintos puntos de la provincia.

Septiembre todavía tiene mucha música por delante: solo falta elegir el plan.

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