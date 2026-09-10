Juan Manuel Lucero, de Google: “La empresa periodística tiene una función cívica fundamental frente a la IA”

Lo principal para Google sigue siendo la información. Todos nuestros productos trabajan con ella. La misión de la compañía siempre fue ordenar esa información y hacerla universalmente accesible y en ese sentido, la información periodística en particular es muy valiosa tanto para nosotros como para la sociedad. Consideramos con mucho respeto el trabajo de las empresas periodísticas. Apoyar un evento como Adepa nos permite llegar a toda la industria con iniciativas que realizamos a lo largo del año, como capacitaciones y proyectos específicos. Adepa nuclea y trabaja sobre los grandes temas de los medios en Argentina, y del mismo modo operamos con otras asociaciones en distintos países. Buscamos potenciar lo que Google puede aportar en relación a productos y servicios vinculados con inteligencia artificial, compartiendo nuestro know-how para que la industria los utilice según sus propios criterios.