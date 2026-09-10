Juan Manuel Lucero, de Google: “La empresa periodística tiene una función cívica fundamental frente a la IA”

Resumen para apurados
- En la Asamblea de Adepa, Juan Manuel Lucero de Google destacó este jueves el rol cívico de los medios ante la IA para orientar a la sociedad y combatir la desinformación.
- Lucero explicó que la adopción tecnológica en el país es dispar y que automatizar tareas rutinarias permite a las redacciones enfocarse en investigar y verificar datos.
- La prensa será fundamental para prevenir estafas digitales y ayudar a la ciudadanía a incorporar la inteligencia artificial de forma responsable y constructiva a futuro.
Uno de los desafíos principales e iniciales de Google fue ordenar y poner a disposición de los usuarios toda la información que estaba disponible en la web. Durante casi tres décadas, la compañía fue líder en las búsquedas y en los últimos años hizo un cambio rotundo en su estrategia: ser la empresa líder de inteligencia artificial.
Juan Manuel Lucero, gerente de Alianzas con la Industria de los Medios en Sudamérica para Google, participó en la 64ª Asamblea de Adepa este jueves y ante directivos de medios, periodistas y estudiantes analizó los desafíos, las oportunidades y la sinergia entre el periodismo y la IA.
En diálogo con LA GACETA, Lucero remarcó que la adopción de las herramientas tecnológicas en el país avanza a ritmos dispares y desmitificó que sea un privilegio exclusivo de las grandes redacciones. Además de destacar cómo la automatización libera tiempo para tareas de valor como la investigación y la verificación, destacó que el periodismo cumple una función cívica irremplazable para ayudar a la ciudadanía a comprender y adoptar la tecnología de forma responsable.
¿Por qué Google sigue apoyando este tipo de eventos vinculados con la industria periodística, como la asamblea de Adepa?
Lo principal para Google sigue siendo la información. Todos nuestros productos trabajan con ella. La misión de la compañía siempre fue ordenar esa información y hacerla universalmente accesible y en ese sentido, la información periodística en particular es muy valiosa tanto para nosotros como para la sociedad. Consideramos con mucho respeto el trabajo de las empresas periodísticas. Apoyar un evento como Adepa nos permite llegar a toda la industria con iniciativas que realizamos a lo largo del año, como capacitaciones y proyectos específicos. Adepa nuclea y trabaja sobre los grandes temas de los medios en Argentina, y del mismo modo operamos con otras asociaciones en distintos países. Buscamos potenciar lo que Google puede aportar en relación a productos y servicios vinculados con inteligencia artificial, compartiendo nuestro know-how para que la industria los utilice según sus propios criterios.
Atravesamos un clima de época marcado por la inteligencia artificial y su vínculo con los medios ¿Cómo estás viendo la adopción de nuevas tecnologías en el ecosistema argentino?
Hay un punto evidente cuando uno sale de los grandes centros urbanos y el periodismo cumple una función fundamental en la sociedad. Mientras más pequeña es la comunidad, más visible y directo es el impacto de ese rol. En términos de adopción de la IA, el panorama es bastante dispar. No tiene que ver con el acceso a la tecnología, que hoy es relativamente barata y fácil para cualquier persona con conexión a internet, sino con cuán valioso consideran ese aporte para la comunidad a la que sirven.
Encontramos medios grandes que aún no han abrazado esta revolución mundial, y medios pequeños que ya la integran como parte fundamental de su proceso periodístico, ya sea para capturar datos, editar noticias, distribuirlas, mejorar su visibilidad, medir audiencias o investigar. Como en todo proceso de innovación, existe una resistencia lógica porque implica adaptar procesos, cambiar la forma de hacer las cosas y capacitarse, lo cual lleva tiempo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con la transformación digital, hoy existe un consenso implícito sobre la necesidad de modernizar las redacciones.
Los enfoques varían y algunos medios más chicos usan la IA para cubrir el doble de temas con la misma cantidad de periodistas, delegando ciertas tareas a la tecnología. Otros la utilizan para monetizar mejor y optimizar su publicidad. Cuando la IA asume tareas administrativas, nos libera a los humanos para enfocarnos en lo que aporta mayor valor, que es investigar, buscar datos y verificar.
Siempre se habla de lo que la IA le puede aportar al periodismo, pero ¿qué puede aportar el periodismo a esta ola de innovación?
El periodismo, como ha hecho históricamente, cumple funciones vitales en este momento. Ayuda a contextualizar para que la ciudadanía entienda este cambio, de dónde viene, qué implica y cómo incorporarlo. También es crucial para ayudar a interpretar ciertas informaciones que el ciudadano de a pie, que no es especialista en tecnología, no sabe distinguir entre lo veraz y lo falso.
Estamos ante un cambio que excede a la tecnología en sí misma. Por eso, hay un rol clave de los periodistas y las empresas periodísticas en colaborar y contextualizar todo lo que está ocurriendo, para que la gente pueda adoptar la tecnología de manera responsable y constructiva. El aporte del periodismo está siendo enorme en ese sentido. Un caso concreto es el de las estafas o la suplantación de identidad que surgen con las nuevas innovaciones. El periodismo investiga e informa, reduciendo las oportunidades de los estafadores. Hay mucho por hacer, y la empresa periodística tiene una función cívica fundamental frente a la IA.