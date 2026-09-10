“Da miedo”: por qué el circuito de Madrid es el más temido por los pilotos de Fórmula 1

Resumen para apurados
- Pilotos de Fórmula 1 alertaron sobre el peligro del circuito Madring previo a su debut este fin de semana en Madrid por su alta velocidad y muros cercanos.
- El trazado de 5,47 km combina zonas urbanas con curvas de hasta 24% de peralte. La preocupación creció tras registrarse 19 banderas rojas en un test reciente de Fórmula 3.
- Con capacidad para más de 110.000 espectadores, se prevé una carrera compleja con múltiples neutralizaciones, consolidándose como uno de los mayores desafíos del calendario.
El circuito Madring, que debutará este fin de semana en la Fórmula 1, ya se ganó una fama particular entre los pilotos. El trazado madrileño quedó bajo la lupa después de que un test oficial de Fórmula 3 dejara 19 banderas rojas y varios accidentes importantes, una situación que encendió las alarmas antes de la primera carrera de la máxima categoría.
La pista tiene 5,47 kilómetros, 22 curvas y combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad y pocas escapatorias. Diseñado por la firma italiana Dromo, el circuito está ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde Real Madrid tiene su complejo deportivo. Uno de sus principales atractivos será La Monumental, una curva con cambios de elevación y una inclinación máxima del 24%.
La dificultad ya fue advertida por los propios protagonistas. Carlos Sainz, piloto español y embajador del evento, consideró que el trazado será “uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente” por la forma en la que fueron ubicadas las barreras y por el diseño de la pista. También anticipó un fin de semana con presencia de coches de seguridad y banderas rojas y amarillas debido a la cercanía de los muros y al escaso margen para cometer errores.
Las zonas que más preocupan a los pilotos
Otro de los que se refirió al circuito fue Sergio “Checo” Pérez, quien fue todavía más contundente al describir sus sensaciones. “Diría que da miedo. Me recuerda un poco a Yeda. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores”, expresó el mexicano.
El Gran Premio de España tendrá 57 vueltas e incluirá una recta principal de 523 metros y dos túneles. Entre las principales zonas de adelantamiento estarán las curvas 1, 5, 13 y 17, mientras que la zona de Valdebebas concentrará varios de los sectores más rápidos. En La Monumental, los autos podrán alcanzar los 300 km/h y habrá hasta seis trazadas posibles, mientras el último sector será más técnico y estará rodeado de muros.
El circuito también fue pensado como un homenaje a Madrid. La Monumental toma su nombre y su forma de la histórica plaza de toros de Las Ventas, mientras el trazado tendrá capacidad para 110.000 espectadores, con la posibilidad de llegar a 140.000 en los próximos años. Con un diseño que exige precisión permanente y prácticamente no permite errores, Madring afrontará su debut en la Fórmula 1 con una expectativa especial y con los pilotos preparados para uno de los desafíos más exigentes de la temporada.