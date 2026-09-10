“Da miedo”: por qué el circuito de Madrid es el más temido por los pilotos de Fórmula 1

El circuito también fue pensado como un homenaje a Madrid. La Monumental toma su nombre y su forma de la histórica plaza de toros de Las Ventas, mientras el trazado tendrá capacidad para 110.000 espectadores, con la posibilidad de llegar a 140.000 en los próximos años. Con un diseño que exige precisión permanente y prácticamente no permite errores, Madring afrontará su debut en la Fórmula 1 con una expectativa especial y con los pilotos preparados para uno de los desafíos más exigentes de la temporada.