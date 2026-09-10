Atención en Tucumán: el comercio permanecerá cerrado el 28 de septiembre

Este año, el 24 de septiembre será jueves y no habrá declaración de día no laborable para extender el fin de semana a cuatro días. Por eso, no se podrá formar un feriado extra largo. Por el contrario, aunque la fecha original es el 26, la CAC decidió trasladar el día de sus trabajadores al lunes 28 de septiembre. De este modo, el lunes se sumará al sábado y domingo para formar un fin de semana de tres días consecutivos.