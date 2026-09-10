Atención en Tucumán: el comercio permanecerá cerrado el 28 de septiembre

Resumen para apurados
- Los comercios de San Miguel de Tucumán cerrarán el lunes 28 de septiembre porque las cámaras del sector trasladaron allí el festejo por el Día del Empleado de Comercio.
- La medida surge de un acuerdo nacional entre FAECYS y las cámaras empresarias para mover la fecha del sábado 26 al lunes, tras el feriado provincial del 24 de septiembre.
- Quienes trabajen el 28 deberán cobrar jornada doble por ley, mientras la actividad comercial se prepara para el próximo fin de semana largo nacional a mediados de octubre.
El calendario de septiembre se verá afectado por algunas fechas particulares. Pese a que la Nación no tenía previsto ningún feriado oficial que afectara a todo el territorio argentino, el caso es diferente para Tucumán. Septiembre tiene no solo una fecha local con feriado incluido, sino que además tiene el festejo de uno de los sectores más grandes de la economía nacional.
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán anunció este miércoles que el lunes 28 de septiembre, los locales de la capital no atenderán. La suspensión en las actividades se dará en la semana siguiente al feriado provincial por la Batalla de Tucumán. La decisión implica que, quienes trabajen ese día, deberán recibir una paga doble a la correspondiente por las horas laboradas del lunes 28.
¿Por qué cierra el comercio el 28 de septiembre?
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) declaró oficialmente el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio. Para muchos trabajadores, esta fecha se constituye como un día libre en su calendario laboral. En Tucumán, en particular, la efeméride suele coincidir en fines de semana con el feriado por la Batalla de Tucumán.
Este año, el 24 de septiembre será jueves y no habrá declaración de día no laborable para extender el fin de semana a cuatro días. Por eso, no se podrá formar un feriado extra largo. Por el contrario, aunque la fecha original es el 26, la CAC decidió trasladar el día de sus trabajadores al lunes 28 de septiembre. De este modo, el lunes se sumará al sábado y domingo para formar un fin de semana de tres días consecutivos.
Comunicado de la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán se hizo eco de la decisión de la CAC y comunicó que, en San Miguel de Tucumán, sus asociados tendrán el festejo el 28 de septiembre. “La medida fue acordada entre Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAME (Cámara Argentina de Mediana Empresa) y Udeca (Unión de Entidades Comerciales Argentinas) en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75”, informaron en el comunicado oficial.
En lo que respecta al nivel nacional, el próximo feriado en Tucumán será dentro de 32 días, en octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para eso habrá que esperar más de un mes y será el único feriado de octubre. Formará un fin de semana de tres días porque será un día lunes.
Los últimos feriados del año serán el lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional –cuya fecha original es el 20 de noviembre, pero fue trasladada al lunes siguiente–; el martes 8 de diciembre –que formará un fin de semana extra largo por la declaración del lunes 7 como día no laborable– y el 25 de diciembre, por Navidad, que también formará un fin de semana de tres días.