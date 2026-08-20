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Feriado del 12 de octubre: qué día cae y cómo será el próximo fin de semana largo

El feriado del 12 de octubre dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días en 2026. Cuándo será, qué se conmemora y cuáles son los próximos descansos hasta fin de año.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina tendrá un fin de semana largo del 10 al 12 de octubre por el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • La fecha está regulada por la Ley 27.399 y fue renombrada en 2010 mediante decreto para promover el reconocimiento y el diálogo intercultural.
  • El receso de tres días representa una de las últimas oportunidades del año para fomentar el turismo y planificar viajes antes de fin de año.
Resumen generado con IA

El calendario de feriados 2026 en Argentina tendrá un nuevo fin de semana largo en octubre. El descanso se extenderá durante tres días consecutivos y será una de las últimas oportunidades del año para disfrutar de un período de descanso antes de diciembre.

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El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La fecha forma parte del grupo de feriados trasladables establecido por la Ley 27.399.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo de octubre?

El próximo fin de semana largo será de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

El calendario quedará conformado de la siguiente manera:

  • Sábado 10 de octubre: fin de semana.
  • Domingo 11 de octubre: fin de semana.
  • Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

El feriado del 12 de octubre se denomina oficialmente Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La denominación fue establecida en 2010 mediante el Decreto 1584/2010, que reemplazó la denominación anterior y planteó una mirada vinculada con el reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

¿Qué otros fines de semana largos quedan en 2026?

Después del descanso de octubre, todavía habrá otras fechas que permitirán organizar períodos de descanso antes de terminar el año.

  • Fin de semana largo de noviembre
  • Fin de semana largo de diciembre

Además, Navidad caerá el viernes 25 de diciembre, por lo que se formará otro fin de semana largo de tres días junto al sábado 26 y domingo 27.

De esta manera, el último tramo de 2026 tendrá varios períodos de descanso que permitirán planificar escapadas, viajes o actividades familiares antes del comienzo de 2027.

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