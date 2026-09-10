Franco Colapinto y el desafío de convertir su evolución en regularidad en el nuevo circuito de Madrid

Ese contraste entre el error y la capacidad de reponerse resume el presente del piloto de Pilar. Este viernes, la Fórmula 1 pondrá en marcha las primeras prácticas libres del Gran Premio de España, a las 8.30, y la segunda, a las 12, en el Madring, el circuito semiurbano construido junto a IFEMA y Valdebebas que devolverá la carrera a Madrid después de 45 años. Será un estreno absoluto para la categoría, en una pista de 5,4 kilómetros y 22 curvas, con desniveles de hasta 25 metros y velocidades punta que podrían alcanzar los 320 kilómetros por hora.