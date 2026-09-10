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Franco Colapinto y el desafío de convertir su evolución en regularidad en el nuevo circuito de Madrid

El piloto argentino llega al Gran Premio de España después de mostrar velocidad y capacidad de recuperación en Monza, pero tendrá por delante una pista desconocida.

TODO LISTO. Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío con Alpine en el estreno del circuito de Madrid.
TODO LISTO. Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío con Alpine en el estreno del circuito de Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de España con Alpine en el nuevo circuito de Madrid para consolidar su evolución en la Fórmula 1.
  • Llega tras recuperarse de un despiste y sumar puntos en Monza. Además, Alpine confirmó su continuidad para 2027 junto a Pierre Gasly gracias a sus buenos rendimientos.
  • El estreno del trazado semiurbano desafiará a todos los equipos y medirá la consistencia del argentino, clave para afianzar a Alpine en el torneo de constructores.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto todavía tenía la voz quebrada cuando bajó del Alpine en Monza. “Podría haber hecho una gran carrera y por un error así no aproveché una oportunidad muy importante”, reconoció frente a los micrófonos. Había llegado a ser tercero, detrás únicamente de George Russell y Max Verstappen, hasta que un error en la curva Lesmo lo mandó al fondo del pelotón. Sin embargo, la remontada de siete posiciones hasta el noveno lugar también dejó una lectura positiva para Alpine.

Ese contraste entre el error y la capacidad de reponerse resume el presente del piloto de Pilar. Este viernes, la Fórmula 1 pondrá en marcha las primeras prácticas libres del Gran Premio de España, a las 8.30, y la segunda, a las 12, en el Madring, el circuito semiurbano construido junto a IFEMA y Valdebebas que devolverá la carrera a Madrid después de 45 años. Será un estreno absoluto para la categoría, en una pista de 5,4 kilómetros y 22 curvas, con desniveles de hasta 25 metros y velocidades punta que podrían alcanzar los 320 kilómetros por hora.

Un circuito desconocido

Colapinto llegará a la cita con 21 puntos y en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos. Su mejor resultado del año seguirá siendo el sexto puesto en Canadá, además de los puntos sumados en Gran Bretaña y Bélgica. En Monza, además, logró su mejor clasificación desde que llegó a la Fórmula 1: séptimo, apenas 111 milésimas detrás de Pierre Gasly, que consiguió la pole para Alpine.

La comparación con el francés seguirá siendo el principal termómetro de su evolución. Gasly todavía lo supera en puntos y en el historial entre compañeros, pero la diferencia de ritmo se redujo en las últimas carreras. En Italia, Colapinto llegó a marcar mejores tiempos que su compañero antes del despiste y luego lo superó en pista tras la bandera roja. “Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo”, destacó Flavio Briatore.

El respaldo de Alpine

El respaldo también llegó fuera de la pista. A fines de agosto, Alpine confirmó la continuidad de Colapinto para 2027 junto a Gasly, antes de lo ocurrido en 2025, cuando el anuncio se demoró hasta noviembre. Briatore justificó la decisión al considerar que los resultados obtenidos en Miami y Montreal demostraron que el argentino “pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”.

Alpine llegará a Madrid sexto en el Campeonato de Constructores, con 62 puntos, apenas 13 por debajo de Racing Bulls. Arriba, Mercedes lidera con 468 unidades, seguido por Ferrari, McLaren y Red Bull. Kimi Antonelli, ganador en Monza, encabeza el Campeonato de Pilotos con 267 puntos.

La hora de la verdad

La principal incógnita estará en un circuito sin antecedentes para la Fórmula 1. Solo Ferrari pudo realizar un filming day con Lewis Hamilton y Charles Leclerc en julio, una referencia insuficiente para saber cómo evolucionará el asfalto durante el fin de semana. Por eso, encontrar el ritmo cuanto antes será clave para todos.

El sábado, la tercera práctica libre comenzará a las 7.30, mientras que la clasificación será desde las 11. La carrera se disputará el domingo a las 10 y marcará el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años.

Para Colapinto, el desafío será repetir el nivel de Monza sin cometer un error que vuelva a costarle una oportunidad importante y demostrar que puede convertir su velocidad en regularidad. El Madring será nuevo para todos, pero también una nueva oportunidad para el argentino de seguir consolidándose en Alpine.

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